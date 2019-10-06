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女房東催房租慘遭勒脖性侵　模板工逼簽「工作抵房租」協議書

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▲示意圖

▲洪姓男子不繳房租還性侵女房東。圖為示意照，無關本案。

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名洪姓男子因不滿女房東上門催討房租，當下以「要你死」恐嚇女房東，當下還徒手掐住女子的脖子，施以暴行之後，竟然還起了色心，強吻女子臉部、搓揉胸部，甚至性侵得逞，期間女子想逃離現場，洪男還持刀揮舞並脅迫女子簽下「工作抵租金協議書」，女子才得以逃脫，並立即向警方報案；橋頭地院審理後，將洪男依傷害、強制性交、剝奪他人行動自由等罪嫌，合併判處5年徒刑，全案還可上訴。

洪男收押前從事板模工，平均月收入新台幣2至3萬元，女房東向其催討房租時，洪男已失業3至4個月無收入，洪男在盛怒之下以「要你死」、「同歸於盡」等字眼恐嚇女房東，不僅徒手掐住女子的脖子，造成紅腫瘀青，施以暴行後竟然還起了色心，用四肢及身體部位壓制女子的行動，強吻女子的臉部並且搓揉、親吻女子的胸部，最後性侵得逞。

洪男逞慾後，見女子欲趁隙離去，拿起客廳旁的掃把架住女子的脖子，並持菜刀揮舞喊著「要同歸於盡」，並脅迫簽「工作折抵租金協議書」，在女子的好言相勸之下，洪男才獨自回其租屋處休息，女子趁隙立即向警方報案。

女子控訴，洪男的行為對她的身體造成許多後遺症，而且洪男也說過「早就想這樣子了」，對她身心造成恨大的恐懼；而洪男在案發後，矢口否認其強制性交行為，直至橋頭地院審理階段才坦承全部犯行，而洪男雖然坦承犯罪，迄今卻仍未賠償女子任何損失。

法官審理過後認為，洪男只因被催討房租就以恫嚇手段宣洩情緒，甚至對其性侵逞慾，讓女房東因害怕遭遇不測而不敢呼救，恃強欺弱，欠缺尊重女性身體自主權，造成女房東身心俱創，犯後還矢口否認犯行，且至今都未賠償女房東損失，惡性不輕，因此將洪男依強制性交、剝奪他人行動自由罪等，合併判處5年徒刑，另依傷害罪判處4月徒刑，得易科罰金12萬，全案仍可上訴。

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