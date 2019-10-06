喝茫「坐過站」被叫下車！下秒陌生人強壓硬上　她哭訴：沒人會相信醉漢

Distressing footage shows woman sobbing ‘no one will believe me because I’m drunk’ after stranger she met on London bus raped her at knifepoint https://t.co/q8clVGk12z — The Sun (@TheSun) October 4, 2019

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名女子日前喝醉搭公車不小心睡著，一名陌生男子叫醒了她，並稱她錯過了該下車的站；沒想到就當她跟這名陌生人下車後，卻被強行拽進一旁的公園裡，被用刀子威脅性侵得逞。崩潰的女子逃脫後，跑向一輛剛好經過的公車求助，這才讓整起案件被揭發，不過女子在接受調查詢問時，卻哭泣的表示「因為自己當時喝醉了，沒有人會相信自己被性侵的事實」，顯示出心中巨大的恐懼感。

根據《太陽報》報導，英國廣播公司（BBC）日前所釋出一部名為《大都會：倫敦警務（The Met：Policing London）》的影片中，出現了一名女子向警方哭訴的場景；受害的女子表示，嫌犯戴維斯（Aaron Davis）先是在公車上好心的叫醒喝醉的她，更提醒她已經坐過站，要趕快下車。

沒想到戴維斯跟著女子下了車，隨後竟將人拉到公車站旁邊的公園裡，把女子壓在地上說「如果不和我發生關係，我就會用口袋裡的刀把你殺掉」。隨後女子在戴維斯逃跑的期間，奔向一輛公車求救，請求司機幫她報警。

報導中指出，女子在接受員警調查時哭著說，「沒有人會相信我，因為我喝醉了，沒有人會相信一個人因為喝醉被性侵。」顯示出受害者心中最大的恐懼，而警方除了安慰之外也表示「警方在這裡是為了幫助您，嘗試並幫助人解決所發生的一切。」據悉，警方接獲通報沒多久後，戴維斯在試圖爬進一間住宅時被發現逮捕，隨後因為兩項性犯罪以及一項性侵罪，被判入獄10年9個月。

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