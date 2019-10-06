酒醉男北捷大聲咆哮...保全預告使用防狼噴霧　乘客驚恐「逃到鞋子都掉了」

▲酒醉男在捷運上咆哮，保全出面處理。（圖／翻攝自細說淡水）

記者張嘉晏／綜合報導

台北捷運昨（5日）晚間8時，在關渡開往竹圍的路上，一名酒醉男子疑似情緒不穩大聲咆哮，嚇得乘客驚恐逃離，保全還一度表示要使用防狼噴霧。所幸最後男子在勸說之下提早下車，才結束這場驚魂記。

「雖然只是一份工作，卻有無比的挑戰與危險性。」一名網友在臉書「細說淡水」貼出影片，他表示5日晚間8時許，台北捷運淡水線從關渡到竹圍段，有一名酒醉男乘客失控咆哮，嚇得其他乘客驚慌竄逃，甚至有人還掉了手機和鞋子，場面一度混亂。不過所幸保全和站長及時前往處理，在竹圍站就把男子請下車。

畫面中可見，保全和站長站在男子前方，男子不斷對著前方比手劃腳，口中不還停碎念。當時列車還在行駛中，經網友轉述，保全有先告知大家可能會使用防狼噴霧，請其他乘客先行閃避，氣氛一度緊張。

▲許多乘客都不知道發生什麼事，氣氛緊張。（圖／翻攝自細說淡水）

據《東森新聞》指出，該酒醉男子年約60歲，當時還有朝保全丟擲東西；他原本堅持要搭到淡水站，最後在勸說之下，才終於願意提前在竹圍站下車。

有網友回憶，當時只看到大家一窩蜂往後面的車廂跑，根本不知道發生了什麼事，不過還好最後是虛驚一場。其他人也相當感謝站長和保全立刻出手處理，「相關人員辛苦了」、「辛苦的捷運工作人員，站在第一線替民眾擋」、「真心覺得你們也要去上基本防衛課，有你們真好」。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►他奶奶的美麗小秘訣



買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

