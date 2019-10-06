造謠蔡英文論文？　蔡壁如強調是「提醒他們」：1450不需這麼敏感

▲蔡壁如LINE群組對話流出。（圖／讀者提供）

記者楊亞璇／台北報導

有PTT網友爆料，北市府顧問蔡壁如在群組轉發「國際醜聞！國恥！國恥！英國 LSE 正式否認蔡英文有提交論文！」一則農場文，網友抨擊她公然散佈謠言。對此，蔡壁如6日受訪強調，她看到好多群組都在轉貼，她的用意是要提醒他們，「他們說是不是在攻擊他們，1450會不會太...不需要這麼敏感」。

蔡壁如指出，看到這則訊息是早上在很多群組裡頭看到，後來有轉貼兩個群組，一個是阿北聯誼會，他的前身是鱸鰻會，是小英2016選舉之成立的會，裡頭有很多英粉，用意是讓他們知道外面在傳很多這種東西，「後來其中裡頭的會員有打電話給我，我跟他講說，這個我知道，我只是讓你們知道外面還有很多這種訊息」，造成現在1450在PTT說我在攻擊她。

蔡壁如認為，這個只是內部一個訊息的轉貼，沒有任何意思要去攻擊小英博士論文，有就有，沒有就沒有，其實在醫學上跟在學校裡頭，道理都一樣，不需要質疑這種事情。

蔡壁如強調，她的用意是去提醒他們，因為感同身受，去年柯文哲的葛特曼事件，其實大家都知道，醫學上大家都知道，他不可能帶病人去境外去換器官，可是這個社會上普遍還有2成的人還是傳這個事情，所以相信這一次，大家去會傳小英這件事，這個群組大半都是挺小英的，只是提醒他們有這樣的事件，「如果被轉成說我在攻擊她，我覺得實在是不需要」。

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