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竹市動物園主題圖書館　與2米高大象「綾子」標本一起探索森林

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▲新竹市立動物園、大象綾子、圖書館。（圖／新竹市政府提供）

▲「動物園主題圖書館」除了收藏高兩公尺的大象綾子標本，並設有動物互動聲音裝置及豐富的動植物圖書。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹人期盼已久的新竹市立動物園終於要在年底重新開幕了，市府除了在動物園旁打造全台獨具特色「動物園主題圖書館」，收藏高兩公尺的大象綾子標本，並設有動物互動聲音裝置及豐富的動植物圖書，讓孩子進圖書館彷彿走入動物森林，在大自然中冒險和探索知識！此外，圖書館也將結合動物園和昆蟲館，舉辦戶外生態探索工作坊，也都預計在年底完工與動物園盛大開幕。

▲新竹市立動物園、大象綾子、圖書館。（圖／新竹市政府提供）

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新竹市不但是文化底蘊深厚的古城，也是充滿活力的年輕城市，12歲以下人口佔全市的15％，因此，市府將「兒童城市」納入施政主軸，增設親子館、改造公園遊樂設施，並舉辦兒藝節、兒童影展、仲夏藝文季等活動，如今再將親子友善設施拓展到圖書館分館計畫，打造以動物園為主題的場館。

擁有超過80年歷史的新竹市動物園，將在底將以全新面貌和久違的市民相見，園內有河馬樂樂、北美浣熊、孟加拉虎等超人氣動物，都是小朋友的最愛！市府投入近兩千萬元，在遊客中心設置「動物園分館」，並為孩子量身打造親子活動，包括高兩公尺的大象綾子標本、動物繪本故事、動畫和歷史影片觀賞、DIY手工藝體驗課等；其中「動植物探索工作坊」將帶孩子從書中走到戶外，讓動物園圖書館化身為大自然教室，實地探索園內動植物，體驗動物從書裡走進現實世界的驚喜。

▲新竹市立動物園、大象綾子、圖書館。（圖／新竹市政府提供）

▲大象綾子的標本。

新竹市政府表示，動物園分館是主題性圖書館，館藏多為動植物及親子類，館內設計以「動物園」為主視覺並融入大自然元素，如入口處有動物園歷史敘事牆、館內也有動物造型的指標圖示等小巧思，並以天井採光、輔以樹幹般的落柱，讓人彷彿進入動物森林。此外，動物園分館還有許多以「兒童」為出發點的設計，例如配合小孩身高矮化的書櫃、特別規劃的「閱讀角」空間讓孩子擁有自己的小秘境，也會不定期舉辦說故事活動，吸引兒童來圖書館閱讀。

相關資訊可上新竹市文化局網站查詢，詳情請洽1999市民服務專線，或撥打03-5319756至新竹市文化局圖書資訊科洽詢。

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