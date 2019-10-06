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談韓國瑜赴美　洪秀柱：上次我拒絕去就受傷害了

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▲▼國民黨前黨主席洪秀柱。（圖／記者李毓康攝）

▲前國民黨主席洪秀柱。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜11月將二度訪美，但與總質詢時間相撞須請假而引發討論。對此，前國民黨主席洪秀柱6日談及此事時表示，自己當年被提名為總統參選人時，在考量後拒絕赴美，最後受到傷害。

韓國瑜11月以國民黨總統參選人的身分，二度訪美，以爭取華僑支持，但選在市政總質詢時赴美，讓許多民進黨議員批評「議員的總質詢是韓國瑜競選總統最大的包袱，也代表高雄市民是韓國瑜競選總統的絆腳石」。

對於韓國瑜赴美卻飽受批評，洪秀柱6日出席退伍軍人餐會時表示，韓國瑜面臨市政與爭取選票之前，確實是個為難的決定，是否赴美在於韓國瑜的考量，若赴美對選情加分就去，但市政方面，韓國瑜要有替代方案，像是找市政代理人，對外說明清楚，別讓外界有忽視市政的想像空間。

洪秀柱透露，當年被提名為總統參選人，有人要她訪美，她考量後決定不去，但美國有一定的影響力，這不必多說，大家心知肚明，最後事實證明，拒絕赴美的結果就是受到影響和傷害。

另一方面，台北市長柯文哲曾說香港抗爭若繼續下去，明年台灣大選結果就底定。對此，洪秀柱回應，現在評論都太早，香港的動亂台灣確實要警惕，「難道台灣也要讓人撿到槍、撿到砲，製造社會動亂嗎？」

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