台灣設計展台首日突破20萬人次創紀錄　150元「好屏便當」秒殺

▲台灣設計展5日開展，屏東市三大展區台糖縣民公園、屏東菸葉廠及勝利星村創意生活園區，首日參觀人潮突破20萬人次，創歷屆紀錄 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣設計展5日開展，屏東市三大展區台糖縣民公園、屏東菸葉廠及勝利星村創意生活園區，首日參觀人潮突破20萬人次，創下歷屆紀錄。為了因應即將到來的國慶連假，台糖主展區開放時間將延長至晚上10點。

▲▼排隊買便當。

全台首見的｢超級南」設計超市，於5日下午1時甫一開放，立即湧入大批民眾爭相入場參觀。甚至還有民眾為了｢好屏便當」，直奔設計賣店販售區搶購，架上限量供應、售價150元的好屏便當，以秒殺速度完售，也讓不少民眾撲空。

好屏便當一推出不但網路訂購爆量，民眾反應現場買不到｢好屏便當」，6日上午同樣湧現排隊人潮，現場以發放號碼牌讓民眾購買。縣府表示，好屏便當為當日新鮮製作，為嚴格把關食材與料理品質，現場採限量供應，民眾可多加利用線上預訂。

好屏未來市各款便當訂購量達5個以上享預訂服務，且僅限訂購日算起兩天後取貨日期，分午餐及晚餐兩時段於現場自取，若晚於取貨時間30分鐘，便當將釋放給現場民眾購買。好屏便當線上訂購連結https://forms.gle/wShwntcX772peQmC9。

為期16天的台灣設計展，單是首日參觀人次即突破20萬人次，已打破歷屆設計展紀錄。國慶連假即將來臨，主展區在10月10日至12日三天將延長開放至晚上10時，邀請民眾利用連假到屏東一遊。

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