美濃翁騎單車訪友失聯　警民日夜找18小時在檸檬園尋獲

▲屏東縣里港警方會同村民找了18小時，在檬檸園內找到古姓老翁 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市美濃區古姓老翁，騎腳踏車訪友，卻在高樹鄉失聯，里港警分局獲報，透過村擴播系統及手機定位、人員搜尋等方，18小時後在一處偏僻產業道路檸檬園內找到，幸只受到皮肉傷，讓家屬一再道謝。

▲▼找到古姓老翁送醫。

里港警分局舊寮所所長陳永成，日前夜間12時許，接獲高雄市左營區古姓市民報案稱，其82歲獨居美濃區的父親，有失智及言語障礙狀況，經常1人獨自騎腳踏車外出找附近友人聊天，當晚18時許，發現其父騎腳踏車外出尚未返家，以電話聯繫，其稱不知人在何處，詢問鄰居僅知其父騎腳踏車往高樹方向。

陳所長接獲報案後，立即通報分局緊急協尋，分局長楊龍祥在獲報後，為避免古老先生發生危險，立即要求勤指中心調閱古老先生手機定位，並通報線上巡邏警網共同前往協尋，經手機定位得知在舊寮所轄高樹鄉新豐村內。

由於新豐村地域廣大，多為產業道路、偏僻處所及果園，直至隔日清晨仍未能尋獲。翌日早上8時許，再請新豐村村長張享能廣播，號召民防人員及熱心的新豐村民約20人至村內偏僻產業道路或果園內尋找。

至下午4時35分許，陳所長與新豐村長在新豐村維興路旁偏僻產業道路一處檸檬園內將他找到，發現他僅受受到皮肉擦傷，連絡高樹消防分隊將他送醫檢查，古姓市民看到父親無恙，喜極而泣，一再感謝警察不眠不休的熱心幫忙。

分局長楊龍祥肯定陳永成主動發動村民及民防人員尋獲古姓老翁精神，並期勉同仁在民眾發生緊急生命危險時，化身俗世菩薩，聞聲救苦，苦民所苦，全力協助。

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