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熱心PO網抓「偷拍狼」　「沒證據又沒馬賽克」怒：公審嗎？

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▲網PO「疑似偷拍狼」　「沒證據又沒馬賽克」網怒：公審嗎？。（圖／翻攝新竹爆料公社）　　
▲有網友在臉書社團貼出影片，指新竹某家大型購物中心出現偷拍狼。（圖／翻攝新竹爆料公社）

記者陳凱力／新竹報導

有網友在臉書社團貼出影片，直指新竹某家大型購物中心有「偷拍狼」，畫面中一名戴著眼鏡的年輕男子，手上拿著一個黑色紙袋佯裝購物，疑似以紙袋靠近女子的短裙下方偷拍裙底風光。網友還說，「影片中男子在不同天都拿著相同購物袋，故意靠近女生裙底，讓人很好奇袋子內究竟有什麼？」不過令人奇怪的是，影片雖有短暫拍到紙袋內，卻沒發現有攝影工具，也讓其他網友質疑，「沒抓到他偷拍證據，卻給他你偷拍他的證據」，根據警方表示，目前尚未收到被害人或民眾報案，提醒民眾遇到疑似偷拍應先報警，單從公布的畫面難以證實男子有偷拍行為，也可能因為逕自公布影片引發糾紛。

有熱心網友在臉書「新竹爆料公社」PO出2段影片，指新竹某大型購物中心疑似出現「偷拍狼」，原PO表示，「兩部影片是不同天，手上袋子卻相同，手法一樣都是拿著袋子故意靠近裙底，女生逛街要注意一下，請問這是誰的親友來認領一下」，由於影片中並未替當事人打賽克，更該名男子偷拍的實際證據，雖是好意提醒民眾，但卻引起網友討論「沒証據就PO這種文？你覺得可疑應該當下直接報警查看他那可疑的袋子。個資法跟污辱罪什麼的，你這會兒上網要公審疑似變態的正義感會讓你吃不完兜著走哦！」，網友也紛紛提醒版主「到時候被告妨害名譽的機率頗大喔」、「沒抓到他偷拍證據，卻給他你偷拍他的證據」。

而原PO也在事後將影片下架、補上馬賽克的照片並表示，「凡事講證據這當然，有些櫃位櫃都知道這號人物了，因爲已經不止一次，影片應該很明顯，如果當事人有什麼想法歡迎聯繫。此文是代PO ，謝謝各位提醒，如我在場我會直接蒐証報警，他能偷拍，拍回去沒毛病，如果對我提出什麼也是我個人的事，這文用意就是公佈這種偷拍的啊」。

新竹市警察局指出，截至目前為止尚未接到報案，由於妨害秘密罪必須查扣到偷拍影像畫面，才能夠證明男子有偷拍行為，光憑網友貼的影片，從畫面上來看非常難證明男子有偷拍的行為，也呼籲受害者或是相關人證可以盡快前往警局報案。同時提醒民眾若是發現遭他人偷拍，除了當場喝止並且尋求幫忙、報警處理外，千萬別急著要求對方將手機內的照片刪除，以免證據無法保全。

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