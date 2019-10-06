迪士尼封殺競爭對手Netflix！　禁止投放廣告「避免用戶離開Disney+」

▲ Disney+將於11月12日推出。（圖／翻攝迪士尼官網）

記者李瑞瑾／綜合報導

迪士尼（Disney）將在其所有電視平台上，禁止競爭對手Netflix投放廣告，以避免用戶離開自家影音串流平台Disney+，但ESPN平台則除外。

綜合外媒報導，在迪士尼發布Disney+之前，迪士尼作了這項決定，而這消息最早是由《華爾街日報》報導。Disney+的每月費用為$ 6.99（或全年為$ 69.99），平台將提供漫威（Marvel）和《星球大戰》系列電影、原創劇集和其他新內容，於11月12日正式推出，也將與Netflix成為競爭對手。

《CNBC》指出，雖然Disney+的廣告是免費的，但與其他迪士尼資產（例如ABC）等一樣，都不得播放Netflix的廣告，因為這可能會吸引客戶離開Disney+。

迪士尼發言人告訴《CNBC》：「直接面向消費者的業務已經發展成型，越來越多的參與者希望在傳統電視以及我們的網絡產品組合中做廣告。儘管最初的決定是嚴格控制廣告露出，但我們重新評估了我們的戰略，以反映與這些公司的全面業務關係。」

在此消息發布之前，《華爾街日報》曾提及，迪士尼最初考慮禁止所有Disney+競爭對手使用廣告，那可能包括諸如Amazon Prime Video之類的服務；也有報導稱亞馬遜和迪士尼也在爭奪允許亞馬遜在迪士尼應用程式上購買「很大一部分廣告空間」的條款。而亞馬遜目前也不打算在Amazon Fire TV平台上為Disney+提供支持。

而針對迪士尼的舉動，Netflix則拒絕評論。

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