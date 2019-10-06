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已結過帳！他問「領寄杯還要排隊嗎」　鄉民一致白眼噓翻

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▲▼超商結帳示意圖。（圖／記者曾婉婷攝）

▲超商結帳示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者曾婉婷攝）

記者張嘉晏／綜合報導

各大超商近年來推出「飲料寄杯服務」，有時一次買多杯還可享有優惠，消費者已經結過帳也能省下一些時間，出示證明即可領取飲料。不過近日就有網友發問，他表示明明已經付過錢寄杯了，領取的時候是否就不必再花時間跟著人潮排隊，貼文一出也引發網友議論。

原PO在PTT發文，他表示自己習慣去的超商有專人負責顧咖啡區，他也已經一次結清寄杯費用，無須再付錢就可領飲料。他表示，自己一直以來領飲料時都沒有跟著排隊，都是另外通知店員，沒想到某日卻突然被告知還是要跟著其他結帳客人一起排隊，讓他很疑惑，因此發文詢問鄉民意見。

請繼續往下閱讀...

對此，大部分的鄉民都口徑一致表示，還是要遵守先來後到的順序排隊，「專賣負責咖啡的店員也不是只做寄杯的人的咖啡，還是得照櫃台順序吧」、「這不就是插隊嗎」、「有的要刷條碼一定要排」、「寄杯服務沒有包含快速通關好嗎」、「那我取貨也不用排隊嗎」。

▲▼ 網友討論寄杯 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

此外，有人建議原PO可以事先問好店家的規矩，畢竟還是有遇過可以直接拿的；不過既然都被告知了，就還是得遵守，「難怪我這邊的連鎖咖啡會貼公告：無論領寄杯或電話預訂都要排隊」。

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