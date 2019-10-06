快訊／促成「馬郭會」促國民黨整合？　黃健庭：我份量不夠啦！

▲前台東縣長黃健庭專題演講。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出總統大選後，6日受邀參加前台東縣長黃健庭演講，也是退選後首度與前總統馬英九同台。黃健庭受訪時被問到是否促成修復郭台銘與國民黨的關係，趕緊說「我份量不夠啦！」也強調郭台銘雖然退黨，但他對黨仍有很深的感情，「將來怎樣能合作對國家是好的，我相信他會思考。」

長風基金會6日邀請黃健庭演講，分享他治理台東與發展觀光的經驗，包括馬英九、郭台銘也受邀出席致詞，同時也是郭台銘宣布退選後，首度與馬英九公開同台，格外引發關注。

▲郭台銘與馬英九一同出席前台東縣長黃健庭專題演講。（圖／記者李毓康攝）

對於馬、郭兩人今天同台，黃健庭受訪時表示「完全在意料之外」，他表示，江宜樺一個多月前就邀約，這也是基金會例行的演講之一，因此欣然答應，希望透過這個機會分享台東過去9年翻轉的故事，「真的不知道馬前總統會來，郭董能來也是我的榮幸。」

而這場演講也意外成為馬、郭間的橋樑，黃健庭說，他們兩位本來溝通管道就很直接、場通，今天透過演講平台，讓兩位能夠一起坐下來聽，這也是郭台銘宣布不選後，兩人第一次碰面，「的確是有點意外。」

黃健庭表示，郭台銘本來參選的動機一直是為這個國家，當初也有人鼓勵他獨立參選，但他還是進入國民黨初選制度裡，代表他跟黨是有感情的，「儘管最後很多波折紛擾，讓他想要脫離黨，無黨一身輕，但我一直覺得他跟這個黨有很深的感情，跟黨內很多成員幹部包括馬英九，也有非常深厚的情誼，將來怎樣能合作對國家是好的，我相信他會思考的。」

至於是否促成修復郭台銘與國民黨的關係，黃健庭說「我份量不夠啦！真的！」並說，郭台銘不選後，我就回到輕鬆自在的生活，到處演講，我也該回到我的家了，現在比較沒有參與這些事物。

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