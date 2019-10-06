捐錢買米助人7年　 林邊暖警大師兄：今天不做明天會後悔

▲屏東縣東港警分局林邊分駐所林順興，從警20多年，看盡社會各個角落的人生冷暖，自掏腰包捐錢買米助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局林邊分駐所林順興，從警20多年，看盡社會各個角落的人生冷暖，7年前起自掏腰包捐錢買米助人，同仁都稱他作「師兄」，「今天不做公益，明天會後悔」，日前利用勤區查察勤務機會發現葉姓婦人需要救助，與同事劉智佳號召轄內村長及熱心慈善團體集結大家力量捐助，讓她度過難關，讓她很感動。

林邊分駐所警員林順興，長年茹素，有顆悲天憫人的胸懷，同仁都稱他作「師兄」，從警20幾年管區生涯，讓他看盡社會各個角落的人生冷暖，7年前起自掏腰包捐錢贈米助弱勢，藉此拋磚引玉，獲得地方人士的迴響及稱讚。

他表示，「今天不做公益，明天會後悔，行善積德永遠不嫌晚，我相信善的循環。」，日前獲知轄內的葉姓婦人需要救助，立即與同仁劉智佳結合地方慈善團體给了幫忙。



警方說，住在林邊鄉的葉姓婦人，是內肢障人士，先生已過往，育有3女，她因身體關係，不容找工作，收入微薄，家庭支出又大，又逢小女兒需註冊缺註冊費，警方發現其家中狀況便立即著手為葉女士辦理「馬上關懷」急難救助通報。林順興及劉智佳二員，馬上聯繫轄內慈善團體並至葉女士家中關懷慰問及捐贈白米數包及生活物資進行捐助，讓她很感動。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

