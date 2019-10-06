凌晨2點猛撞12機車落跑！女車主驚：借給朋友開...24歲男心肌梗塞陳屍路邊

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市板橋區5日凌晨發生一起車禍！一部原本停在路旁的自小客車，突然高速衝撞前方停放的12部機車，車頭隨即冒出大量白煙，孰料，小客車駕駛竟肇事逃逸。事後警方根據監視器找到肇事車輛，車主表示，肇事車輛當晚是借給友人使用。而該名友人5日卻被發現陳屍於樹林區。整起事件發生經過及原因，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼他開車撞上12台機車卻肇事逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

新北市板橋區金門街5日凌晨2時28分左右發生一起車禍！一部自小客車先是緩緩停靠路邊，靜止了10多秒後，不知何原因突然高速衝撞前方停放的12部機車，一整排的機車瞬間被擠成一團，但肇事駕駛並未下車，僅停在原地幾秒鐘後，隨即倒車離開現場。

警方事後根據監視器畫面找到車主，謝姓女車主透過柯姓丈夫表示，當天晚上車輛借給了24歲的沈姓男友人，卻不知道為何肇事後，沈男僅打電話告知自己，車輛停放於滿平街，事後又得知沈男因心肌梗塞身亡，陳屍於樹林區鎮前街。

針對相關責任，女車主表示願意負責賠償。至於究竟車輛是否由沈男駕駛，其死亡原因與車禍有無關聯，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼一整排機車被推擠撞倒。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

▲肇事車輛車頭毀損。（圖／記者陳雕文翻攝）

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