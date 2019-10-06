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川普槓上同黨議員高喊「彈劾羅姆尼」！　狠嗆想當國務卿卻碰壁

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▲▼ 美國共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）。（圖／路透）

▲ 共和黨參議員羅姆尼是2012年共和黨提名總統候選人，當時的對手正是民主黨歐巴馬（Barack Obama）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國共和黨參議員羅姆尼4日狂轟同黨的現任總統川普，直指要求外國領導人調查政敵拜登的行為「錯誤且令人震驚」。對此，川普5日強硬反擊，「他是驕傲自大的混蛋（pompous ass），從一開始就跟我作對」，聽說猶他州人民後悔選他當參議員，「他就是個蠢貨，正中什麼事也不做的民主黨人下懷，#彈劾羅姆尼（#IMPEACHMITTROMNEY）。」

綜合CNN、路透社報導，川普過去一周針對眾院彈劾調查展開一連串的謾罵，並把矛頭指向民主黨人及媒體，但如今就連自家人也不挺。同黨的猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）4日表示，川普想讓中國和烏克蘭調查拜登的行為「錯誤且令人震驚」。

聽聞羅姆尼的批評言論後，川普做出反擊，「羅姆尼從來不知道如何贏，是個驕傲自大的混蛋（pompous ass），從一開始就跟我作對，除了求我支持他出來選參議員（我給了他）和想當國務卿時（我沒給他）。大大不利於共和黨！」

此外，川普還在推特發文提到，聽說猶他州人民後悔選他當參議員，「我同意！他就是個蠢貨，正中什麼事也不做的民主黨人下懷，#彈劾羅姆尼（#IMPEACHMITTROMNEY）。」

眾院民主黨人正著手展開調查，確認是否能依據電話門吹哨者爆料的投訴來彈劾川普，也就是要求烏克蘭協助調查拜登，施壓對方干涉2020年的美國總統大選。

根據華盛頓郵報分析，川普陣營針對批評他的同黨成員進行言語上的反擊，旨在讓其他成員繼續乖乖遵守黨內規矩。事實上，美國參議員無法被彈劾，但根據美國憲法規定，眾院或參院有權在投票票數超過三分之二的情況下，開除眾議員或參議員。

►同黨議員也不挺...砲轟川普：要外國調查政敵「錯誤又震驚」

▼ 面對電話門事件，多數共和黨人選擇保持沉默。圖為美國總統川普。（圖／路透）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

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