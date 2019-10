川普槓上同黨議員高喊「彈劾羅姆尼」！　狠嗆想當國務卿卻碰壁

▲ 共和黨參議員羅姆尼是2012年共和黨提名總統候選人,當時的對手正是民主黨歐巴馬(Barack Obama)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國共和黨參議員羅姆尼4日狂轟同黨的現任總統川普,直指要求外國領導人調查政敵拜登的行為「錯誤且令人震驚」。對此,川普5日強硬反擊,「他是驕傲自大的混蛋(pompous ass),從一開始就跟我作對」,聽說猶他州人民後悔選他當參議員,「他就是個蠢貨,正中什麼事也不做的民主黨人下懷,#彈劾羅姆尼(#IMPEACHMITTROMNEY)。」

綜合CNN、路透社報導,川普過去一周針對眾院彈劾調查展開一連串的謾罵,並把矛頭指向民主黨人及媒體,但如今就連自家人也不挺。同黨的猶他州參議員羅姆尼(Mitt Romney)4日表示,川普想讓中國和烏克蘭調查拜登的行為「錯誤且令人震驚」。

聽聞羅姆尼的批評言論後,川普做出反擊,「羅姆尼從來不知道如何贏,是個驕傲自大的混蛋(pompous ass),從一開始就跟我作對,除了求我支持他出來選參議員(我給了他)和想當國務卿時(我沒給他)。大大不利於共和黨!」

I’m hearing that the Great People of Utah are considering their vote for their Pompous Senator, Mitt Romney, to be a big mistake. I agree! He is a fool who is playing right into the hands of the Do Nothing Democrats! #IMPEACHMITTROMNEY