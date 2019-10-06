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美分析師：若美想與中國達成貿易協定　「對台軍售」可能被暫緩

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▲▼162聯隊（162 Wing）F-16戰隼戰鬥機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲台灣向美國提出要求，想要購買F-16戰隼戰鬥機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者吳美依／綜合報導

美國《國防新聞》（Defense News）報導，國務院2019財政年度批准679億美元對外軍事銷售計畫（Foreign Military Sales），最大潛在買家就是台灣。但是，投資金融公司柯文（Cowen）的分析師史威哲（Roman Schweizer）認為，華盛頓有可能為了與北京達成貿易、經濟方面的策略協議，暫緩對台軍售。

美國2019財政年度預計對外銷售679億美元武器，是2016財政年度批准金額的兩倍之多。《國防新聞》報導，台灣花費80億美元，購買長期尋求的F-16戰隼戰鬥機，花費20億美元採買M1艾布蘭主力戰車，4項採購要求總額107億美元（大約為新台幣3305億元），被視為擁有最大潛力的買家。

分析師史威哲認為，雖然目前潛在交易金額看起來非常可觀，未來這一年卻可能被「政治現實」影響，「儘管台灣需要美國的武器，包括戰鬥機、坦克或者更多，但仍有合法性疑慮。如果美國對於中國的貿易和經濟議題有更廣泛的策略協商，這些銷售就有可能被停止。」

▲▼M1艾布蘭主力戰車（M1 Abrams tanks）。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣也申請購買M1艾布蘭主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

史威哲指出，軍武大型銷售往往不單純出於政治因素，不只是台灣，土耳其也不太可能同時擁有俄羅斯製造的S-400與美國武器。他認為，如果自己的說法成真，大約20％的潛在銷售無法實現，「意味著這將會是一個逐步下修的年度，但也不會低到2016財政年度的370億美元。」

據了解，2019財政年度一共28個國家與北約（NATO）申請購買美國武器，被川普政府強調是「未來舞台」的太平洋地區提出21項採購要求，總額248億美元，位居冠軍。其次則是提出18項採購要求，價值152億美元採購要求的中東地區。

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