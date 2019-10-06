拿牛排刀挖指甲縫！　他瞥見隔壁桌「衝擊性畫面」食慾全失…網：老人無極限

▲牛排刀是拿來切肉，不是用來挖指甲垢。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

新竹一名網友今天帶全家到牛排館用餐，在等待餐點來的期間，隨意地看了一下店內狀況，沒想到竟然瞄到隔壁桌有一名阿伯，淡定地拿著牛排刀，正在挖自己指甲縫裡的汙垢，而且旁人似乎都沒發現，驚人景象讓這名網友頓時頭皮發麻，直呼「嚇到想退場了！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，趁假日和家人到餐廳裡聚餐，想不到主餐牛排還沒來，他就已經先被眼前畫面嚇到沒食慾，隔壁桌的白髮阿伯竟然在開吃前，大咧咧拿起桌上餐具，動作熟練地挖著自己指甲縫，把每一支手指的汙垢挑出來，實在有夠不衛生，而且也不知道他待會是否會使用同一支刀子來切牛排吃。

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▲網友已經嚇到以後要自備餐具了。（圖／翻攝自爆怨公社）



其他網友看到這嚇人照片，紛紛崩潰地說，「老人無極限啊…」「天啊！雖然刀具都會清洗，可是…這種畫面，我…真的無法。」「看完的感想…以後我要自備刀叉。」甚至有網友說，之前還看過有客人用叉子來剔牙，同樣令人狂起雞母皮，「我之前還看過用叉子摳牙縫，害我一直有陰影，隔了好幾月才敢再吃排餐。」

事實上，雖然餐廳都會將這些刀叉洗淨後供客人重複使用，有些人使用前也習慣用衛生紙擦拭一遍，或是用熱水燙一下，以達到殺菌效果，但是陸媒《丁香醫生》曾指出，其實要真正達到殺菌，光是燙一下根本沒用，必須把餐具拿去沸水裡煮幾十分鐘才有效，一般人以為過熱水會比較衛生，其實只是心理作用。像是這位阿伯用牛排刀摳指甲，細菌很有可能就會殘留在餐具，即便清洗後也可能被下一位客人吃進肚。

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