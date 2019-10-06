一夜沒睡還要處理「檢舉魔」！所長到場反遭申訴　挨嗆：你夜勤不關我事

▲所長服勤一夜未眠，到場處理糾紛還反遭蘇婦申訴。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台南報導

熱愛檢舉、在台南當地闖出名氣的蘇姓婦人8月31日才因大鬧開基玉皇宮，遭到警方依社維法上銬送辦，但蘇婦仍是天不怕、地不怕，日前又到另間宮廟蒐證；廟方受不了只好報警，到場處理的所長服夜勤一夜未眠，還無端遭蘇婦申訴、嗆聲「你深夜勤不關我的事」，讓現場民眾氣炸。

蘇姓婦人過去曾大鬧醫院、警所、市場，甚至為了檢舉民眾交通違規，一路尾隨7公里「跟到家」，是地方上的頭痛人物。日前蘇婦轉往宮廟大鬧，8月底時前往開基玉皇宮錄影、蒐證，還頻頻對著廟方人員、信眾叫囂，眾人原不想理會，但蘇婦卻咄咄逼人，甚至清晨6點就現身站崗，一連數日的騷擾讓廟方再也受不了，立即報警並正式提告，而蘇婦也當場遭到警方上銬，依《刑法》「妨害祭禮」、《社維法》送辦。

▲蘇婦日前又前往宮廟騷擾。（圖／東森新聞）

不料蘇婦仍然不怕，日前又轉戰另間宮廟騷擾，派出所所長獲報後到場處理，要求蘇婦出示身分證件，卻遭回應「我身分證弄丟了，名字我私下給你！」無奈地所長苦勸蘇婦離開不成，便表示要依《社維法》將她送辦，並詢問「你要自己騎車到派出所，還是要我們開巡邏車載你過去？」而蘇婦想了想後，竟還問「我要坐巡邏車，你們會把我載回來嗎？」

在整段過程中，蘇婦的手機鏡頭大剌剌地對著所長錄影，還不斷強調自己現在正在蒐證，隨後當場打給警局申訴所長，並嗆聲「等我申訴完在講，我全程都有蒐證，你的眼睛眨得很厲害！」所長也無奈表示「我深夜勤，一夜沒睡。」蘇婦聞言後當即回嗆「那是你的問題啊，不是我的問題，你深夜勤不關我的事情，因為你們警力太多了！」

現場民眾見到見到一夜未眠的所長遭到數落，怒火再也按捺不住，憤而起身以身體遮擋蘇婦手機鏡頭，身旁其他民眾也拿起手機「反蒐證」；蘇婦眼見自己拍不到畫面，也氣得直呼「你看你看，他又在擋我了，這種是小人的作為！」

只是蘇婦不知道的是，這次因被擋鏡頭脫口在公眾場合罵出「小人」已經涉及公然侮辱，過去曾有判例，因辱罵小人遭判賠10萬元，倘若對方提出告訴，「檢舉達人」這回恐得不償失。

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▼民眾看不下去，起身以身體遮擋鏡頭，反遭蘇婦當眾辱罵「小人」。（圖／東森新聞）

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