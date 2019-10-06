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北京不應「刪除一中條款」要求　布拉格市府明討論終止姊妹市關係

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▲▼布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 賀吉普透露，北京當局始終沒有回應此問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

捷克布拉格市政府將於當地時間7日召開會議，討論是否解除與北京的姊妹市關係。一旦通過決議解除，市議會近期就會排入議程，展開表決。布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）坦言，市府多次試圖與中方就此問題進行交涉，但沒有得到任何回應。

中國國家主席習近平2016年3月出訪捷克，雙方簽署多項協議，兩國首都——布拉格與北京也締結為姊妹市。布拉格當時以姊妹市協定第3條承諾，遵守捷克政府的「一個中國政策」，且認知「台灣是中國不可分割的領土」。

隸屬執政聯盟的布拉格市府官員瑪爾凡諾娃（Hana Kordová Marvanová）7日將在市政會議中提案，討論此問題。她指責，首都間的合作協定不應納入政治宣言，可見該條款不合規定，且布拉格不應以此支持獨裁政權。若市政會議決議通過，決定終止與北京的姊妹市關係，這項提案近期就會排入市議會議程，開放全體議會表決。

《捷克新聞社》（CTK）4日報導，賀吉普表示，市府曾多次就刪除姊妹市協定中的一中條款一事尋求與北京對話，但對方並無回應，因此市政會議將於7日召開會議討論。

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