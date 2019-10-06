蔡英文「辣英粉」募款2分鐘破1萬9000訂單　第一波萬份小物全搶光

▲蔡英文募款小物，在2分鐘內瞬間訂單達1萬9000份。（圖／蔡英文發言人臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文首波競選連任小額募款5日上線，捐款1450元可獲得一罐花蓮辣椒醬，以及兩盒新竹米粉。小額捐款從5日晚間上線，一度因湧入太多人而癱瘓平台，在2分鐘內訂單瞬間超過1萬9000份，隨後在搶修後恢復運作，並且在不到半天時間，10,000份小物確定預定額滿。

蔡英文首波小額募款超有梗，上線時間選在晚間20時20分，內容物則是以「辣台派」、「英粉」為靈感的花蓮辣椒醬以及新竹米粉，捐款金額訂為「1450」元，大玩網路梗。

小額捐款才剛上線就被擠爆，蔡英文競選連任臉書粉絲專頁發文解釋，「各位辣台派你好：由於同時在線人數過多，金流平台暫時無法捐款，目前工作團隊正在處理中，請各位辣台派稍候，感謝您的支持！」

不過在團隊搶修後，馬上恢復系統。蔡英文發言人臉書專頁6日中午貼文指出，第一波「辣英粉」募款小物10000份預定已經確定額滿。發言人指出，昨晚由於開放募款網頁的瞬間流量過大，造成金流平台故障，導致捐款者的不便，我們再次向大家致歉，未來會要求廠商進行系統優化處理，避免再次發生流量過載的問題。

發言人指出，昨晚小英總統官方Line@同時上線人數則超過4,800人。小英總統發文後，截止第2分鐘就有超過19,000份訂單，遠遠超乎預期，但因為系統負荷不了導致訂單無法確認，我們再次向大家表示歉意。

發言人表示，第一波的捐款者，除第一時間收到的確認信外，將在週三前以電子郵件及手機簡訊發出訊息，通知出貨時間，也提醒使用超商捐款的民眾，務必記得於時限內繳費。

▼蔡英文競選小物。（圖／翻攝臉書2020小英發言人）



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