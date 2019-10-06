中市2殉職勇消15日公祭 　禮儀公司感佩「捨身救火」全額負擔喪葬費

▲謝志雄、張哲嘉2勇消命喪火窟，禮儀公司承諾全額負擔2人喪葬費。（圖／台中市消防局提供）

記者李忠憲／台中報導

大雅違章鐵皮工廠大火造成謝志雄、張哲嘉2勇消殉職，15日將舉行聯合公祭，華梵禮儀公司有感於打火英雄捨身救火，精神令人敬佩，允諾將全額負擔2人喪葬費用。而消防局也初步完成火場調查，檢警將持續追查釐清事故原因及相關責任。

西屯消防分隊隊員謝志雄、張哲嘉3日凌晨支援大雅鐵皮違章工廠火警，入內找尋火點時不幸命喪火場，各界悲痛萬分。檢警除積極調查釐清事發原因及造成2人喪命的真相外，消防局火調人員也持續到場採證，了解火警發生原因，5日已初步採證完畢。

▲西屯分隊謝志雄、張哲嘉2人支援大雅違章鐵皮工廠火警時，命喪火窟。突圍現場滅火狀況。（圖／台中市消防局提供）

▲華梵禮儀公司協助2勇消家屬布置靈堂，承諾將全額負擔喪葬費。（圖／資料照）

華梵禮儀公司副總經理張少薰也說，為表達對打火英雄捨身救火的敬佩，公司願負擔2名英雄的喪葬費用，並配合消防局布置告別式會場及治喪事宜，讓消防英雄走完人生最後一里路。

台中市消防局6日表示，謝志雄、張哲嘉聯合公祭典禮將在15日上午9點，在台中市生命禮儀管理處崇德館景福廳舉行，將協助家屬處理後續治喪與撫卹。事件發生後，不少民眾打電話詢問捐款方式，因此再次公布捐款帳戶資訊。

消防英雄捐款專戶資訊如下，案名：「1003台中大雅區中和六路火災案消防英雄捐款」；戶名：「台中市政府消防局保管金專戶」；銀行別：「0040107台灣銀行台中分行」；帳戶：「010038001934」，請捐款人於備註欄加註「捐款案名」，捐款請至金融機構及郵局臨櫃辦理，也可至消防局秘書室捐款，消防局將依規開立收款收據。

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