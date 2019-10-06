連千毅入監14天啃滷雞翅、買電視爽過日　網友崩潰了：X！過得比我好

地方中心／高雄報導

知名直播主連千毅被關押至今已過了14天，除了被關押的當晚心情低落、胃口不好之外，目前對看守所所內的生活已經相當適應，所方提供的晚餐有什錦拌飯、滷雞翅、高麗菜炒培根、紅茶等，連都有吃完，甚至還以3200元請所方購入掌上型電視，也就是說他可能已經知道，自己賣的精品被抓包是假貨了，消息傳出，讓網友崩潰怒罵：「X！過得比我好」。

▲連千毅涉賣假名牌包。（圖／記者葉國吏翻攝）

連千毅9月23日被法院裁定收押禁見，關押進看守所至今已經14天。所方透露，連千毅被關押的當晚胃口不好，第2天就開始適應所內生活，4日晚餐什錦拌飯、滷雞翅、高麗菜炒培根及紅茶等都有吃完，5日早餐奶酥銀絲卷和米漿也沒剩下，而且連為了得知外界的狀況，還委託購買一個要價3200元的掌上型電視。

▲連千毅之亂掀選前大掃黑，知情人士：終於掃到重點了。

消息傳出之後，網友紛紛崩潰留言：「吃的比我好X」、「好像很爽」、「不吃漢堡嗎」，「刷一排漢堡吃」，還有人質疑：「監獄吃那麼好是啥小，逼大家犯罪?」、「剛進去就能買電視」、「黑道跟權貴一樣..」，不過也有人酸連千毅，「那我想問一下心X那知是真貨還假貨？」

不過現在檢警透過「第三方警政」方式，讓連千毅的店面跟倉庫全都結束營業，同時共查扣500多件名牌精品，包括皮件、包包、香水及行李箱等，儘管連千毅曾經秀出授權函，但這些精品仍被確認為贗品，侵權金額達到上百萬元，而連千毅購買了隨身電視，外頭公司的種種情況，連千毅本人可能都已經知道了。

▲連千毅旗下精品公司不堪聯合稽查宣告停業 。（圖／記者許宥孺翻攝）

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