Booking訂房網疑個資外洩！228會員慘淪詐騙提款機…被騙逾3千萬

▲知名訂房網「Booking.com」疑資料外洩，歹徒假冒客服致電消費者行騙。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市一名醫師日前接到假冒訂房網「Booking.com」客服人員的詐騙電話，被騙走164萬餘元！刑事局165反詐騙專線從今年5月起陸續接獲民眾通報，表示在Booking消費後遭遇詐騙，累計至9月底被騙人數已達228人，財損金額達新台幣3362萬元。

「由於系統異常，您的訂單出現重複下單及重複扣款情形，將通報銀行協助處理。」32歲林姓醫師日前接到冒充Booking客服及銀行客服人員的詐騙電話，還謊稱ATM有網路連線功能，只要配合操作ATM即可取消扣款，醫師便不疑有他，接連兩天聽從歹徒指示操作，被騙走逾164萬元。

刑事警察局表示，165反詐騙專線每週均會公布高風險網路賣場名單，「Booking.com」訂房網疑會員個資外洩，從今年5月迄今已連續21週上榜，次數是各類電商平台中最高者！相較其他訂房網站及電商，大部分都只有零星案件，甚至是零件數，顯然「Booking.com」在資安防護上出現漏洞。

刑事局呼籲，詐騙集團會透過駭客盜取民眾網路交易資料，假冒網站及銀行客服人員來電行騙，並且會把來電顯示竄改為真正的銀行客服專線號碼，藉此取信被害人，因此接到陌生電話時，切勿因對方說得出自己過往交易細節或來電顯示號碼為金融機構就輕信對方身分，聽到「誤設為經銷商、批發商」、「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字就要提高警覺，應牢記ATM或網路銀行都沒有任何解除扣款或取消訂單功能！有任何疑問都可撥打165反詐騙專線諮詢。

▼「Booking.com」資安防護出現漏洞！發生詐騙件數高達228件。（圖／記者孫于珊翻攝）

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