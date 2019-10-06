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寄件注意！國慶連假僅「快捷」照常投遞　全台收寄郵件單位一覽

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▲▼中華郵政數位郵局啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲寄件注意，國慶連假僅「快捷」照常投遞。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

寄件注意囉！國慶連假期間（10月10日至10月13日），各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

中華郵政表示，連續假期期間停止投遞包裹、限時、普通郵件及收攬信筒（箱）郵件；惟為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科(快捷股)及駐有守衛或保全之郵局郵務股，收寄國內、國際快捷郵件。

另外，台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（地址：桃園市大園區航勤北路18號）亦提供收寄國際快捷郵件服務。

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▲▼中華郵政，郵局儲匯業務，提款，提款機，ATM。（圖／記者宋良義攝）

▲國慶連假期間快捷照常投遞，中華郵政開放全台郵局郵務科（快捷股）及駐有守衛或保全之郵局郵務股，收寄國內、國際快捷郵件。（圖／記者宋良義攝）

收寄快捷郵件單位、地址及電話號碼一覽表

基隆
基隆郵局快捷股：基隆市仁愛區愛三路130號3樓快捷股（09：00～15：30）
汐止郵局郵務股：新北市汐止區大同路3段168號（09：00～10：00、12：00～15：00）

台北
台北郵局快捷收發股：台北市中正區忠孝西路1段114號1樓（09：00～16：30）
北投郵局郵務股：台北市北投區光明路181號 B1（10：00～15：00）
內湖郵局郵務股：台北市內湖區民權東路6段83號3樓（10：00～15：00）
南港郵局郵務股：台北市南港區南港路2段78號2樓（10：00～15：00）
木柵郵局郵務股：台北市文山區木柵路3段27號（10：00～15：00）

板橋
板橋郵局快捷股：新北市板橋區國慶路158巷2號2樓
新店郵局郵務股：新北市新店區北新路2段177號3樓
永和郵局郵務股：新北市永和區中興街1號4樓
中和郵局郵務股：新北市中和區民樂路17號3樓
樹林郵局郵務股：新北市樹林區保安街1段325號

三重
三重郵局投遞股：新北市三重區新北大道1段17號後門守衛室
淡水郵局郵務股：新北市淡水區崁頂二路250號
新莊郵局郵務股：新北市新莊區中正路265號側門守衛室

桃園
桃園快捷股：桃園市桃園區延平路358號D棟
中壢快捷股：桃園市平鎮區高雙路181號

新竹
新竹郵局快捷股：新竹市武昌街81號2樓（後門守衛室）

苗栗
苗栗郵局郵務股：苗栗市中正路532號守衛室

台中
豐原郵局郵務股：台中市豐原區中山路273巷20號
台中港郵局郵務股：台中市梧棲區四維路129號
潭子郵局：台中市潭子區潭興路3段42號
大甲郵局：台中市大甲區新政路1號
台中郵局快捷股：台中市西區民生路200號2樓

彰化
彰化郵局快捷股：彰化市中央路270號守衛室
員林郵局：彰化縣員林市員東路2段490號守衛室
鹿港郵局：彰化縣鹿港鎮成功路1號守衛室

南投
南投郵局郵務股：南投市三和二路30號

雲林
雲林郵局郵務股：斗六市西平路1號守衛室

嘉義
嘉義郵局快捷股：嘉義市中興路672號

台南
台南郵局快捷股：台南市北區成功路6號後棟2樓
新營郵局郵務股：台南市新營區中山路126號（文昌街後門守衛室）

高雄
高雄郵局快捷股：高雄市新興區中正三路179號
高雄郵局小港投遞股：高雄市小港區沿海二路20號2樓
鳳山郵局快捷股：高雄市鳳山區中山東路86-2號守衛室
岡山郵局郵務股：高雄市岡山區民有路68號（岡燕路守衛室）

屏東
屏東郵局郵務股：屏東市民生東路3號守衛室

宜蘭
宜蘭郵局郵務股：宜蘭市中山路3段130號3樓
羅東郵局郵務股：宜蘭縣羅東鎮興東路69號

花蓮
花蓮郵局郵務股：花蓮市中山路408號3樓

台東
台東郵局郵務科：台東市大同路126號（台東郵局郵務大樓2樓）

澎湖
澎湖郵局郵務科：馬公市中正路70號（守衛室）

台北郵件處理中心國際航空郵件科（僅受理國際航空快捷郵件）
守衛室：桃園市大園區（桃園機場）航勤北路18號
快捷股：桃園市大園區（桃園機場）航勤北路18號
空運股：桃園市大園區（桃園機場）航勤北路18號

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