影／港民SOGO發起「反蒙面法」遊行　佔據馬路高喊：五大訴求，缺一不可！

▲民眾不畏風雨加入「反蒙面法」遊行。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

港府5日祭出《禁蒙面法》後爆發新一輪示威浪潮，有網友今（6）日號召「反蒙面法」遊行，自下午2點開始於銅鑼灣SOGO外集合，並遊行至中環遮打花園。據悉，聚集的群眾稍早步出軒尼詩道馬路，佔據多條行車道路，高喊「五大訴求，缺一不可」等口號 。

▼示威者佔據行車路線，導致部分交通堵塞。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

綜合港媒報導，雖然銅鑼灣開始下起小雨，不過仍有不少人戴著口罩、帽子，高舉雨傘參與遊行。啟超道部份珠寶店鋪仍有營業，希慎廣場也照常開放出入，不過地面的店舖幾乎全數暫停營業，包括蘋果、DFS等。時代廣場及羅素街一帶珠寶店同樣正常營業中。

港警在臉書提醒，網路上有人呼籲今日在港島區進行「未經批准」的公眾活動，市民請留意警方的新聞公布及於社交媒體平台發放的最新消息。警方也稱，市民一旦遇到任何混亂、違法或暴力事件，請立即離開現場，前往安全地方暫避。

報導提到，今日下午2點開始，銅鑼灣有至少2個大型集會遊行，包含網友在維園舉行300萬人上街的「追究警暴，守護記者」集會，要求政府立即追究曾在示威現場開槍的警察；另一場則是「反蒙面法」遊行。目前各界都在關注今日舉辦的活動，想從中觀察如果港府得知民眾仍舊戴著口罩挑戰《禁蒙面法》，將會採取何種行動。

警方下午2點11分左右發布新聞稿指出，有大量示威者佔據軒尼詩道近怡和街東西所有行車線，造成交通嚴重阻塞，「在場示威者現正參與未經批准的集結」，警方警告示威者立即停止任何違法行為。警方又呼籲示威者在表達自己訴求的同時也需尊重其他市民的權利；此外，為了因應目前情況，灣仔警署報案室服務暫停。

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