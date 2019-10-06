健美女神孫妤婷重返台灣舞台！ 秀肌肉「切割線條」網驚呼：太強了

▲「娃娃」孫妤婷睽違4年重返台灣健美舞台，參加全國健身健美錦標賽。（圖／孫妤婷提供，下同）

生活中心／綜合報導

知名健美導師、國際著名健美賽事裁判「娃娃」孫妤婷睽違4年重返台灣健美舞台，她在今（6）日參加全國健身健美錦標賽，和有「台灣健美女神」稱號的李佾明同台成為一大看點，4年前娃娃首次參加比賽就對上李佾明，由李佾明獲得冠軍，娃娃雖遺憾，但也奠定了她走上國際競技賽道路的基礎。

娃娃在104年的8月走上職業健美道路，第一戰就對上實力健將李佾明，當時的二人經過激烈角逐後分獲冠亞軍，當時的她沒能打敗偶像心存遺憾，但娃娃在隔年就取得WBPF世錦賽女子形體殿軍，也是台灣健美女子第一個世界佳績。

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▲孫妤婷成功證明自己的選擇，在國際賽事得獎。

後來娃娃休戰2年，專心執教、執裁IFBB國際賽事，此次回歸閉關訓練60天，首戰就在環球國際超級聯賽上海站與IFBB職業卡資格賽中獲得女子形體與健體兩座銀獎，讓眾人驚呼「太強了，這女孩太拼了！」

事實上，娃娃曾為健美不顧家人反對，甚至離家出走，住在閣樓1年多，就在成功證明自己的選擇後，她重返台灣舞台，娃娃透露主要兩個原因，「其一是對自己的使命仍舊感覺沒有完成。」其二是因為身為健美導師，她認為只有自己足夠活躍，才能吸引更多的人關注健康積極的生活方式與態度，讓更多的人接觸和愛上健美健身。

▲孫妤婷曾為健美不顧家人反對，甚至離家出走。

▲健美導師的孫妤婷不斷堅持夢想。

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