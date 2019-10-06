及時搶救OHCA患者　台南市致力提升民眾CPR執行率

▲為提升台南市急救存活率，把握黃金6分鐘，台南市消防局配合衛生局共同推動市民CPR宣導工作，即時搶救人命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對OHCA「無呼吸心跳患者」儘早「執行CPR與AED電擊」是即時挽救OHCA病患生命關鍵的要素，中央主管機關衛福部調查顯示，8成至9成的民眾有聽過CPR，3成至4成有聽過AED，但緊要關頭真正會動手急救的人卻不到1成，民眾不敢施作主要的原因是怕沒救人成功會被告，以及CPR技術未複習生疏、忘記如何操作。

為提升台南市急救存活率，把握黃金6分鐘，宣導民眾立即給予危急病人急救處置，台南市消防局配合衛生局共同推動市民CPR宣導工作，結合轄內各社區、學校、機關團體的活動、及配合各項節慶、921國家防災日、各項防溺、防火宣導、救護宣導週等時機，教育市民學習CPR急救技能，自2017年1月至2019年8月底執行CPR宣導場次共365場，宣導2萬829人次，甚至於119指揮中心受理疑似OHCA案件時，同步以電話線上指導民眾進行CPR，即時搶救人命。

依據台南市救護案件旁觀者CPR執行率統計分析，2017年至2019年8月OHCA求救案件，旁觀者CPR執行率，2018年為38.9％%，雖比2017年的41.4％下降約2.5％，但2019年截自8月統計，旁觀者CPR執行率已有42.3％，明顯有增加的趨勢。

另觀察2019年台南市各區旁觀者CPR執行統計數據，台南市37區中有32區旁觀者CPR的執行率己達30％以上，與2018年比較，其中以左鎮區（上升56.67％）、龍崎區（上升30％）、歸仁區（上升24.94％）、後壁區（上升21.15％）、北門區（上升19.23％）、下營區（上升19.05％）、官田區（上升18.06％），可見本市多年的宣導有其成效。

同時也因為台南市旁觀者CPR執行率的提升，2019年1月至7月市府消防局接獲OHCA救護送醫人數為944人，其中經消防局EMT救護人員急救處置，到院後恢復心跳人數為250人，急救成功率提升至26.5％。

台南市消防局指出，將秉持著市長黃偉哲「做得更好，市民過得更好」的理念，除了持續在平時及各類防火宣導活動納入CPR+AED宣導、向民眾宣導如何使用緊急救護設備外，依緊急醫療救護法第14條第2項內容「救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。」，將同時宣導民眾有依法免責之觀念，藉以提升民眾施作CPR意願，打造更安全健康的生活環境。

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