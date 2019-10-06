華聞快遞／大陸高技術製造業較快增長　8月份增加值年增率增6.1%

▲雲南迎來國慶返程高峰。（圖／翻攝自中新網）

《廣東》：大陸高技術製造業較快增長 8月份增加值年增率增6.1%

大陸國家統計局近日發佈的資料顯示，8月份高技術製造業增加值年增率增長6.1％，高於規模以上工業1.7個百分點，占規模以上工業的比重為14.1％，比上月提升0.4個百分點。（廣州日報）

《北京》：前8個月大陸「基礎設施」投資增速回升

大陸國家統計局近日發佈的資料顯示，1至8月份基礎設施投資年增率增長4.2%，增速比1至7月加快0.4個百分點。（新華社）

《上海》：第二屆進博會籌備工作進入衝刺階段

再有1個月，備受矚目的第二屆中國國際進口博覽會將在上海舉行，此次共有150多個國家和地區的3000多家企業參加，無論是參展國家及地區數量還是企業數量均超過首屆。目前，進博會的各項籌備工作正在有序推進。（央視網）

《甘肅》：蘭州國際陸港加速拓南亞市場

蘭州國際陸港作為大陸指定的三個對尼泊爾開放的國內陸港之一，近年來加速建設南亞國際貿易通道，先後開通蘭州至加德滿都、伊斯蘭瑪巴德等南亞國際貨運通道，陸續打開面向印度、巴基斯坦、尼泊爾等南亞7國經貿合作大市場。（中新社）

▲上海購物中心成「打卡地」。（圖／翻攝自經濟日報）

《雲南》：旅遊大省雲南迎來大陸十一假期返程高峰

中國鐵路昆明局集團6日公佈，隨著大陸十一假期即將結束，雲南6日迎來客流返程高峰，主要以中長途返程客流為主；為應對返程客流高峰，中國鐵路昆明局集團採取高峰圖運行，共開行列車384列，其中加開列車38列，重聯動車組列車97列。（中新網）

《山東》：山東今年前8個月對非洲進出口突破1200億元人民幣

山東省商務廳日前公佈，山東省今年1月至8月對非洲國家實現進出口1208.7億元人民幣，年增率增長7.4%，其中，出口457.3億元，增長15.2%；進口751.4億元，增長3.1%。（新華社）

《上海》：購物中心成「打卡地」

大陸十一假期期間，上海各大購物中心紛紛舉行精彩紛呈、各具特色的主題活動，促進文旅融合，主打文化牌，讓消費者驚喜不已，成了市民的「新打卡地」。（經濟日報）

▼蘭州國際陸港加速拓南亞市場。（圖／翻攝自中新網）

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