　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／大陸高技術製造業較快增長　8月份增加值年增率增6.1%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲雲南迎來國慶返程高峰。（圖／翻攝自中新網）

《廣東》：大陸高技術製造業較快增長 8月份增加值年增率增6.1%

大陸國家統計局近日發佈的資料顯示，8月份高技術製造業增加值年增率增長6.1％，高於規模以上工業1.7個百分點，占規模以上工業的比重為14.1％，比上月提升0.4個百分點。（廣州日報）

《北京》：前8個月大陸「基礎設施」投資增速回升

大陸國家統計局近日發佈的資料顯示，1至8月份基礎設施投資年增率增長4.2%，增速比1至7月加快0.4個百分點。（新華社）

《上海》：第二屆進博會籌備工作進入衝刺階段

再有1個月，備受矚目的第二屆中國國際進口博覽會將在上海舉行，此次共有150多個國家和地區的3000多家企業參加，無論是參展國家及地區數量還是企業數量均超過首屆。目前，進博會的各項籌備工作正在有序推進。（央視網）

《甘肅》：蘭州國際陸港加速拓南亞市場

蘭州國際陸港作為大陸指定的三個對尼泊爾開放的國內陸港之一，近年來加速建設南亞國際貿易通道，先後開通蘭州至加德滿都、伊斯蘭瑪巴德等南亞國際貨運通道，陸續打開面向印度、巴基斯坦、尼泊爾等南亞7國經貿合作大市場。（中新社）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲上海購物中心成「打卡地」。（圖／翻攝自經濟日報）

《雲南》：旅遊大省雲南迎來大陸十一假期返程高峰

中國鐵路昆明局集團6日公佈，隨著大陸十一假期即將結束，雲南6日迎來客流返程高峰，主要以中長途返程客流為主；為應對返程客流高峰，中國鐵路昆明局集團採取高峰圖運行，共開行列車384列，其中加開列車38列，重聯動車組列車97列。（中新網）

《山東》：山東今年前8個月對非洲進出口突破1200億元人民幣

山東省商務廳日前公佈，山東省今年1月至8月對非洲國家實現進出口1208.7億元人民幣，年增率增長7.4%，其中，出口457.3億元，增長15.2%；進口751.4億元，增長3.1%。（新華社）

《上海》：購物中心成「打卡地」

大陸十一假期期間，上海各大購物中心紛紛舉行精彩紛呈、各具特色的主題活動，促進文旅融合，主打文化牌，讓消費者驚喜不已，成了市民的「新打卡地」。（經濟日報）

▼蘭州國際陸港加速拓南亞市場。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
快訊／郭台銘、馬英九合體抱抱　力拱黃健庭選台北市長
對老公精液過敏！她嘿咻後「妹妹腫又癢」起疹…醫：只能靠人工受
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港鐵宣布：遭暴力破壞！九龍塘、旺角東、油麻地、荔枝角站關閉

辣空姐勾引閨蜜男友！嫁豪門懷孕超幸福…「小孩出生」夫臉秒綠了：顏色不對

吃火鍋撈出「女性護墊」…女客氣炸求償3千萬！結局「免賠」網戰翻了

影／香港示威者堵路抗議《禁蒙面法》　警方金鐘發射催淚彈驅散！

傳月底將立「提款法」每日限領6000　香港金管局出面回應！

華聞快遞／大陸高技術製造業較快增長　8月份增加值年增率增6.1%

影／港民SOGO發起「反蒙面法」遊行　佔據馬路高喊：五大訴求，缺一不可！

人民日報：禁蒙面法為港「殺菌消毒」　為下一代指點未來

華聞快遞／陸5G方案最快本月開售　三大運營商已有826萬預約用戶

男賓客群攻「當街婚鬧」！綁手銬樹「渾身澆可樂、醬油」…發出陣陣淫笑

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

瓶罐全推倒、耳邊瘋狂喵喵叫！他神模仿貓主子「深夜惡搞」日常

港鐵宣布：遭暴力破壞！九龍塘、旺角東、油麻地、荔枝角站關閉

辣空姐勾引閨蜜男友！嫁豪門懷孕超幸福…「小孩出生」夫臉秒綠了：顏色不對

吃火鍋撈出「女性護墊」…女客氣炸求償3千萬！結局「免賠」網戰翻了

影／香港示威者堵路抗議《禁蒙面法》　警方金鐘發射催淚彈驅散！

傳月底將立「提款法」每日限領6000　香港金管局出面回應！

華聞快遞／大陸高技術製造業較快增長　8月份增加值年增率增6.1%

影／港民SOGO發起「反蒙面法」遊行　佔據馬路高喊：五大訴求，缺一不可！

人民日報：禁蒙面法為港「殺菌消毒」　為下一代指點未來

華聞快遞／陸5G方案最快本月開售　三大運營商已有826萬預約用戶

男賓客群攻「當街婚鬧」！綁手銬樹「渾身澆可樂、醬油」…發出陣陣淫笑

韓國瑜選舉布條遭「毀容」　屏檢警鎖定特象偵辦

富邦集團2獨董辭任　蔡壁如：吳榮義稱若有疑慮樂意請辭

2020大選局勢詭譎！蔡英文民調穩坐　王金平玄回：慢慢看，不著急

行政院主張政務人員不歸考試院管　考委痛批：侵門踏戶違憲奪權

2歲兒拒吃熱狗當早餐！　狠母、同居人「輪番摑掌痛毆」虐死男童

港鐵宣布：遭暴力破壞！九龍塘、旺角東、油麻地、荔枝角站關閉

酒醉男北捷大聲咆哮...保全預告使用防狼噴霧　乘客驚恐「逃到鞋子都掉了」

德瑞克曝光SupremeＸNike全新聯乘球鞋　義大利黑面皮革肯定搶翻

賈伯斯逝世8周年　庫克感性憶名言：最寶貴的資源就是時間

2狗見不到阿嬤無心吃飯　夜晚「趴在靈堂前」失落告別

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

大陸熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母..

港鐵關閉48站　多間商場＋銀行..

港示威者宣讀臨時政府宣言　美共..

網友募款「揭港暴徒面目」　遭港..

出生5天女嬰「月經來了」…媽嚇..

喊我們都是中國人　男子遭毆4拳

VANS下架「反送中」設計鞋　..

港民SOGO發起「反蒙面法」遊..

白富美找好友勸架　閨蜜大義滅親

網發表宣言　號召建香港臨時政府

港人深夜宣讀《香港臨時政府宣言..

即／示威者蒙面遊行　港警壓制戴..

眾男「當街婚鬧」…發出陣陣淫笑

香港禁蒙面法　港人搶糧擠爆超市

更多熱門

相關新聞

陸5G方案最快本月開售　已有826萬用戶預約

中國聯通、中國移動和中國電信日前都開啟了5G方案的預約活動。目前已經有826萬用戶預約，其中移動509萬，電信163萬，聯通154萬。據悉，5G方案各檔位價格已基本確定，比起4G方案價格並不會高多少。

山東今年前8月對非進出口突破1千億人民幣

海口全市單日接待遊客14萬人次

福建茶葉借「一帶一路」加速「出海」

北京高速公路至10月7日24時「免收費」

關鍵字：

華聞快遞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

台女嗆台男：娶越女都老窮病　他貼23歲水某照打臉

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿閃藍光

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

TWICE娜璉被誤會划水一年

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

金鐘54完整得獎名單出爐！

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

連千毅掀全國大掃黑　知情人士：掃到「重點」了

嬰腿在動　醫懶改證明丟冰櫃等死

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面