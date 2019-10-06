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回收個體業補助最高提升至3500元　環署加碼明年編8584萬預算

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▲▼ 資源回收車。（圖／桃園市政府環保局提供）

▲環保署表示，全國資源回收率107年增加至486萬公噸。（示意圖／桃園市政府環保局提供）

記者許展溢／台北報導

環保署今（6日）指出，今年8月1日開始，針對全台約8900名列冊資收個體業者進行補助，每人每月補助金上限至3500元，且補助資收物收購金額優於處理業向回收業回收的最低價格。

環署表示，現今的資源回收政策是由政府提供一個結合行政資源、關懷弱勢及處理再利用通路的平台，其中提升資源回收個體業者的照顧及福利，更是持續推動資源回收政策重要的一環，為關懷資收個體業者及拓展資源回收管道，過往已推動「資收大軍計畫」。

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針對目前回收率較低的廢紙容器、廢塑瓶、廢電風扇等12項的回收分類價格，環署表示，提高收購價格，如廢紙容器提高至每公斤18元，較收購價格5.25元高3~4倍;廢塑膠瓶為每公斤12元，乾電池每公斤10元、養樂多瓶每公斤16元、廢電風扇、鍵盤、可攜式電腦每台30元。

環署資源回收管理基金管理會提到，為支應該項支出，將由資源回收基金非營業基金編列1200萬元，明年也預計編列8584萬元支應，預期會成為常態性計畫，但也會視景氣情況調整。

此外，環署說明，全國資源回收率自87年5.87%，提升至107年53.28％，資源回收量也由87年55萬公噸，增加至107年486萬公噸。為減輕個體業者推車負擔及提高清除速度，要求各縣市環保局提供清潔隊至個體業者貯放場域之到府清運服務，透過清潔隊協助，讓個體業者得少推一里路。

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