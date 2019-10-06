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民眾黨公開海選不分區立委　柯文哲：給沒背景的年輕人機會

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▲台灣民眾黨要公開海選不分區立委

▲柯文哲（右二）抵桃園市龜山區仁德宮祈福，接受訪問談民眾黨海選不分區立委情事。（圖／柯辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台北市長、也是民眾黨黨主席柯文哲6日抵桃園市龜山區仁德宮祈福，對於該黨公布不分區立委海選辦法，擬海選出多少位？柯文哲表示，會有多少人來報名他現在還不可知？而「向天下徵才、開放政府、全民參與、公開透明」是民眾黨一貫的政治理念，「網路海選能讓徵才更多元，同時也給沒有背景的年輕人一個參政機會。」

柯文哲說，從2014年到現在，他為了改革台灣的間接民主制度，不要讓人民只有投票時才跟政府發生關係，這幾年來做了很多像公民事務委員會、廉政透明委員會，開放讓社會報名，也讓外面的人有機會進來參與，真正落實民主政治為人民所共有。

所以民眾黨這次也是延續過去的經驗，讓大家來報名出任民眾黨的不分區立委，民眾黨也會成立遴選委員會，有優秀的人才就直接列入名單前面的部分，如果是條件好有幹勁有理想的年輕人，就把他排在名單的後半部，讓他可以先進去立法院當助理，給台灣年輕人一個不用靠背景就能參與政治的機會。」

至於，是否會把蔡沁瑜放入不分區立委安全名單？柯文哲回應：「目前沒有這個規畫。」但他會詢問郭董那邊，看有沒有好的人才可以推荐？

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