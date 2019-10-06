小黃載客上五指山掃墓「引擎過熱」起火　運將乘客驚逃

▲ 汐止北29線計程車引擎過熱起火燃燒，駕駛乘客衝出車外躲過一劫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市汐止區北29線13.8公里處6日11時許，發生一輛計程車引擎自燃火燒車意外，車輛竄出熊熊大火，令人怵目驚心，當時2人逃出車外。新北市消防局獲報，派遣多輛消防車前往灌救，火勢已撲滅，詳細起火原因仍調查中。

據現場民眾表示，此輛為計程車，男駕駛載1名乘客到五指山國軍公墓掃墓，行駛途中因引擎過熱，導致起火燃燒，2人即時逃出車外，所幸無人受傷，詳細起火原因仍有待調查釐清。

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