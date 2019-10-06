蒙面人潑漆！台灣集遊法限制化裝、戴面具　北市警局：非全面禁止

▲香港通過禁蒙面法，台灣集遊法也有相關限制。（圖／路透社）

記者孫于珊／台北報導

有關5日台北市議員陳建銘關心香港訂定《禁蒙面法》，在質詢《集會遊行法》相關規定時，警察局長陳嘉昌答稱，現行集遊法規定對於妨害身分辨識有限制，但過去未徹底落實，只在核准集會遊行公文明定，強調「未來會落實執行」引發熱議。市警局6日補充解釋，「並不會全面禁止蒙面」。

集會遊行法第 14 條第6款規範妨害身分辨識之化裝事項，授權警察機關審核集會遊行申請時，若考量因戴面具、化裝而有影響集會遊行安全之虞，可在核准公文加註限制內容。

▲929港台大遊行，何韻詩受訪時遭蒙面人潑紅漆。（圖／記者范綱儀攝）

有鑑於9月29日香港何韻詩歌手集會現場遭到潑漆，嫌犯即是蒙面且頭戴寫有「反送中」字樣的工程帽，得以混入採訪現場潑漆。為防範類似影響、干擾集會遊行事件發生，警察局表示，執行限制蒙面人士參與集會遊行活動有個啟動時機，發現有蒙面人影響活動，會將情形告知活動主辦單位、主持人，經主辦單位宣稱不歡迎蒙面人士在集會遊行活動中，且由糾察員予以勸離不聽，請求警方協助時，警察始予介入，而非全面禁止。

警察局強調，將持續參照集會遊行法及警政署執勤規範落實執行，保障民眾集會遊行之自由權利及順利完成，並非干涉集會遊行，也不容許有心人士違法違序影響合法集會遊行，以確保社會安定與秩序。

▼發現有蒙面人影響活動，警方會先勸離，若不聽才會介入。（圖／記者邱中岳攝）

►「時間對我們來說完全沒用！」

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