南投南港溪發電廠「驚見無名浮屍」　男屍身腐爛、胸有刺青

記者白珈陽／南投報導

南投縣南港溪，台電川流式無人駐廠遠端遙控發電廠「北山機組」，6日上午6時許， 許姓保全員巡邏時，在電廠集水區發現一名身著黑衣、黑褲的男性浮屍在水中載浮載沉，嚇得趕緊報案。警消獲報後前往現場打撈，發現男子已死亡多日，身體腫脹。檢方表示遺體表面已有腐爛情形，目前還無法辨識身分，須等法醫跟警方做進一步鑑識、收集相關證據，以釐清男子身分及事故原因。

▲南港溪台電川流式無人駐廠遠端遙控發電廠「北山機組」，6日上午巡邏員巡視時發現一名男性無名浮屍。（圖／南投縣消防第二大隊埔里分隊提供）

▲南港溪台電川流式無人駐廠遠端遙控發電廠「北山機組」，6日上午巡邏員巡視時發現一名男性無名浮屍。

警方指出，上午6時10分許獲報，指在「北山機組」有一具浮屍，趕赴現場後，發現該男性遺體身穿一身黑衣、黑褲，身高約165至170公分，腳則穿戴紅、黑、白相間的運動休閒鞋，由於泡水多日導致身體腫脹，無法準確判斷年紀，粗估研判約為25至40歲之間，而胸部至肚子間則有刺青，男子身上完全沒有任何證件，須進一步調查釐清案情。

南投地檢署表示，遺體表面已有腐爛情形，研判已死亡多日，依照現場情形，目前仍無法辨識男子身分，至於男子是失足落水、或是與人糾紛，須等法醫及警方進一步鑑識、蒐證，才能做出判斷。

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