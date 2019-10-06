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外包商誘騙遊民提供臉部辨識資料　Google：已暫停計畫且展開調查

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▲▼ AI,臉部辨識,解鎖,人臉識別。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ Google外包商誘騙遊民，藉以蒐集臉部識別系統資料庫的資料。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

在Pixel 4旗艦手機首次亮相不到兩週之前，Google暫時取消了一項備受爭議的調查計劃，該計劃為美國城市的受試者提供了5美元的禮券，以換取他們對紐約人臉部的掃描。

據外媒《每日新聞（Daily News）》報導，一間與Google合作的外包商，正在積極針對亞特蘭大的無家可歸者進行測試，通過假裝他們只是在測試新應用程式，去欺騙不知情的大學生、非裔人士、遊民參加。承包商在蒐集資料過程中，以測試應用程式為由邀請路人拍照、簽同意書，但他們並未明確向受測者說明照片資料會被保留，也未留予足夠時間讓路人閱讀同意書。

請繼續往下閱讀...

《The Verge》提到，Google表示其目的是確保Pixel 4的新臉部解鎖功能能夠識別各種各樣的人臉，從而可以使其免受「對有色人種帶有偏見」的批評，這是Google最對其臉部識別技術的合理考慮。

而在閱讀了《每日新聞》的報導後，Google對《紐約時報》和《The Verge》表示，它們已立即暫停了該計畫，並展開了調查。Google說明，他們不會證實個人的指控，但證實的確從蘭斯塔德（Randstad）聘請了承包商進行這項研究，而這與《每日新聞》曝光的名字是同一承包商。

▲Google被指控透過後門程式在iPhone中安裝Cookie。（圖／路透）

▲ Google表示已停止該項計畫。（圖／路透）

Google稱《每日新聞》報導中的細節「非常令人不安」，Google澄清，有向研究人員提供指示，讓施測者對與他們進行臉部掃描的路人保持資訊透明，因此，如果對於承包商的指控屬實，聽起來Google可以迴避一些責任。

亞特蘭大市檢察官Nina Hickson向Google發送了措辭非常強烈的電子郵件：「我們最弱勢群體的成員，被利用以提高貴公司的商業利益，這種可能性令人深感震驚。」

針對檢察官的指控，Google也挺身而出並對此發表聲明，「我們正在認真對待這些指控，並對其進行調查。有關真實性和同意的指控，違反了我們對志願者研究和所提供培訓的要求。」但Google不一定會永久暫停該調查，僅說在公司調查期間停止了調查計畫，同時將繼續向承包商付款。

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