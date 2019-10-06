逆子刺死母親遭羈押竟以「想祭拜」求交保　法官不准

▲太平逆子酒後弒母遭羈押，竟以要祭拜母親為由求具保停押。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

太平陳姓逆子今年4月間酒後不滿母親碎念，竟持刀將她刺死，遭依殺直系血親尊親屬罪送辦羈押。陳男在第二次延押庭時以「想要出去祭拜母親」向法官請求具保停押，但法官認為，陳男涉犯重罪仍有逃亡之虞，裁定10月24日起延押2個月。

太平區46歲陳姓男子今年4月13日晚間8點多酒後因不滿64歲母親碎念起爭執，竟持水果刀從她右後背將她刺死。警方將他逮捕，發現酒測值達0.92，警詢後依殺直系親尊親屬罪嫌送辦，隨後遭檢方聲押獲准。

▲逆子刺死母親，警方現場拉封鎖線採證。（圖／資料照）

陳男2個月羈押期滿，台中地院8月7日認為，陳男涉犯重罪，之前在2005年至2008年間，曾有多次經通緝才到案接受偵查或執行刑罰紀錄，足為有逃亡之虞，有續押必要，裁定第1次延長羈押2個月。

台中地院10月2日針對陳男第2次延押開庭，陳男卻以「想要出去祭拜母親」為由，爭取停止羈押。

但法官認為，重罪常伴隨逃亡、滅證高度可能，此為趨吉避凶、 脫免刑責、不甘受罰之基本人性，陳男涉犯重罪仍有逃亡之虞，羈押處分屬適當、必要、合乎比例原則，也能確保日後審判程序或判決確定後執行程序順利進行，裁定續押。 至於陳男想祭拜母親理由，與羈押及續押理由無關。

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