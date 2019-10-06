北市警局長陳嘉昌「台北蒙面說」　警政署長消毒：針對少數個案

記者孫于珊／台北報導

內政部警政署與財團法人等各單位6日早上共同於松菸文創舉辦「愛在每一個角落．慈善園遊會」！警方派出警察大頭娃娃一同共襄盛舉，同時也擺攤進行安全宣導並展示重型機車供民眾試乘拍照，現場熱鬧無比；警政署長陳家欽也出席活動，並針對市警局局長陳嘉昌的「台北集會蒙面限制」一說，強調是「針對個案」。

▲警政署長陳家欽出席「愛在每一個角落．慈善園遊會」。（圖／記者孫于珊攝）

警政署、警察廣播電台結合犯罪預防、交通及婦幼安全宣導，攜手財團法人日月光文教基金會及張姚宏影社會福利慈善事業基金會（簡稱張媽媽慈善基金會），共同於6日早上10時30分在台北文創大樓文化廣場舉辦慈善園遊會，除邀請國內22個主要社福團體擺設攤位熱情參與，提供美食、商品義賣，警政署也規劃攤位進行安全宣導，透過小遊戲發獎品與民眾互動，讓民眾深入了解警察維護治安、交通的努力與用心。

據警政署調查，在樣本數高達2萬7千份的大型民調中，有超過8成民眾對於晚上單獨外出活動覺得安全，民眾安全感是歷史新高；此外，國立中正大學也針對警察維護治安工作的滿意度進行民調，也達到史上最高的77.5％。

▲警政署規劃攤位進行安全宣導，並透過射擊等小遊戲與民眾互動。（圖／記者孫于珊攝）

警政署長陳家欽也在活動中受訪，針對陳嘉昌5日稱，現行集會遊行法第14條第6款規定對於妨害身分辨識有限制，但只在核准公文加註限制內容，過去未徹底實施，強調未來台北市會落實執行！陳家欽對此表示，通常人民申請集會遊行很少有限制蒙面化妝等，除非警方獲報情資，對公共安全產生威脅才會限制，強調是「針對少數個案」非普遍性，並說陳嘉昌論述可能有誤解，請大家不要誤會。

對於這次慈善園遊會，陳家欽也表示，警方向來不遺餘力響應及參與社會公益活動，並積極提升為民服務，強調警察是維護社會安定最重要的力量，無時無刻守護人民生命身體財產安全，未來也將持續落實各項治安、交通工作，以營造幸福安居的生活環境。

▼波麗士週末在松菸文創擺設攤位，警察大頭娃娃也一同共襄盛舉。（圖／記者孫于珊攝）

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