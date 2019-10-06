他用「千元鈔+5元銅板」點破「台灣低薪真相」　中肯文吸1.4萬人淚讚

▲原PO用紙鈔和銅板道出低薪悲歌。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

不少民眾在買東西時習慣殺價，然而商家也有付出許多大家看不到的隱藏成本。一名網友就用1張紙鈔和1個銅板道破「台灣低薪的真相」，因為在大家都只想替自己爭取最便宜的價錢，卻忽視背後的人力、時間成本，當成是店家順便付出一樣。貼文一出，已經吸引超過1萬名網友叫好，「太中肯」、「台灣日常」。

有網友5日在臉書「爆怨公社」道出台灣長久以來的低薪問題，只見他拿了1張1000元紙鈔折成愛心，中間再夾了1個5元硬幣，他表示大家都會合理認為這愛心的價格是1005元，實際做生意後發現，即使多5元、賣1010元還是不可行的，「因為你開這個價，會被客人說可不可以算整數1000。」

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原PO指出，就算很有禮貌地跟客人說，摺愛心需要時間、工錢和技術，三者缺一不可，但大多數人還是不吃這套，只會認為商品價值就是1005元，還會為了好算錢殺到1000元整。

原PO無奈表示，這樣的道理可以應用在其他作品上，大家都只想著要怎麼拿才會比較便宜，至於最基本的時間、技術和工錢都是不值錢的，「所以！台灣低薪是正常的。」

▲物價飛漲，唯獨薪水不漲。（示意圖／記者許力方攝）

中肯文章一出，至今已吸引1.4萬人按讚，「真的寧願花時間開發新客戶，也不要跟奧客交手」、「台灣人從不在乎技術錢！但出國會付服務小費」、「湊整數2000啦」、「這是我看過最中肯的文了」、「台灣日常」、「在老闆眼裡是工錢，在客人眼裡是順便」。

還有人提醒「羊毛出在羊身上」這千古不變的道理，許多商家為了要賺錢，又要顧及消費者的預期價格，便會從材料上偷工減料省成本，「那就用1000塊假鈔、5元真鈔賣1000吧」、「台灣人喜歡的是裡面是假錢，然後賣得很便宜的那種」、「用假鈔折就可以賣他1000了啊」。

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