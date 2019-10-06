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人民日報：禁蒙面法為港「殺菌消毒」　為下一代指點未來

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▲▼ 香港,10月5日禁蒙面法遊行。（圖／路透社）

▲許多香港人5日仍戴著口罩出席禁蒙面法遊行。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港《禁蒙令》5日凌晨正式開始，許多香港人不滿上街抗議。大陸官媒「人民日報」6日發佈評論表示，訂立《禁止蒙面規例》是必要、及時的舉措，可以「為香港『殺菌消毒』」，讓躲在面具後的「暴徒」不再肆無忌憚。

文中指出，近4個月來香港的暴力行動持續升級，一系列有組織的攻擊和破壞活動，讓香港陷入混亂和恐慌，「暴徒們所以走上『狂暴之路』、變成極惡之人，多與蒙面有關。一身黑衣，讓邪念湧動；一個口罩，將心魔放出；躲在面具背後，對法律的敬畏消失了，違法的衝動滋長了」。

「遵照國際慣例訂立《規例》，為香港『殺菌消毒』，合乎時宜、事宜，百利而無一弊」，文中更表示，禁蒙令可以讓被蠱惑的青少年理智歸位、重回冷靜。「嚴管厚愛，雷霆面目其實菩薩心腸。訂立《規例》的意義，不僅在於懲惡揚善、為止暴制亂助力，更在於為這些香港的下一代廓清迷思、指點未來」。

▲▼林鄭月娥發表電視談話。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

▲林鄭月娥5日發表電視談話。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

評論中也指出，禁蒙令的通過也代表暴力不會得到縱容，與「暴徒」不會有任何妥協，一切暴力終將被剷除其訊息是明確的，社會應當與暴力割席，市民需要一起向暴力說不，香港的出路只在陽光下，只在大家的同心同向中。

文末又寫到，為了維護香港法治的尊嚴，為了確保香港的繁榮穩定，採取一切必要措施止暴制亂，特區政府有決心、有能力。「暴徒」們越暴力、越惡劣，越預示著他們更心虛、更膽怯。這是他們唱給自己的「最後的挽歌」，不足以恐嚇到更多正醒過來、看清他們真面目的市民。

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