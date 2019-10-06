雀巢、統一、泰山都是它客戶！美首度推出「高油酸黃豆油」高CP值搶市

▲美國身為全球最大黃豆生產國，已獲得國際知名大廠雀巢(Nestle)、統一集團旗下大統益及泰山等製油大廠採用，近期研發高油酸黃豆油全球搶市。（圖／美國黃豆出口協會提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，美國黃豆出口轉向新興市場。美國黃豆出口協會表示，美國身為全球最大黃豆生產國，獲得國際知名大廠雀巢(Nestle)、統一集團旗下大統益及泰山等製油大廠採用，近期研發高油酸黃豆油全球搶市，可望為台美貿易交流挹注新的成長動能。

面對中美貿易戰的影響，美國黃豆出口協會表示，中國大陸向來是美國黃豆最大的出口國，為分散市場風險，美方持續開拓巴基斯坦、拉丁美洲等新興市場，同時加強與歐洲、墨西哥、日本及台灣等貿易夥伴關係。

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為提供消費者高品質的黃豆食用油品，美國黃豆出口協會駐台代表林裕祥指出，美方鎖定食品製造業研發出「高油酸黃豆油」新品搶市，其油品具備高溫安定性，可耐油炸，可用於餐廳油炸、烘焙用油，非食品工業及動物飼料也能使用。

▲面對中美貿易戰的影響，美國黃豆出口協會表示，美方將持續加強與歐洲、墨西哥、日本及台灣等貿易夥伴關係。（圖／美國黃豆出口協會提供）

林裕祥指出，高油酸黃豆油目前在美已有廣泛運用，國際知名大廠雀巢(Nestle)應用於非乳製奶精上，而美國普渡大學、愛荷華州立大學均已採用高油酸黃豆油製作學生餐點。

統一集團旗下大統益，為全台最大的食用油脂製造商，自1982年創立以來就採用美國黃豆作為主要原料，原因在於美國黃豆的品質及供貨穩定，公司並採用永續生產標章，除了響應社會對永續生產和環境保護的期待，同時也能履行企業社會責任。

「美國供應商重視儲存環境的清潔及溫溼度控制，加上每批美國黃豆皆會對其外觀初級清潔後才進行交運，使得黃豆品質出現變異的機率大為減小，」泰山企業主管指出，美國良好的物料運籌能力，使其成為國內製油廠商的供應主力來源。

林裕祥表示，高油酸黃豆油的功能性、營養及商業應用價值頗高，對於食品產業業者來說是兼具品質與價格優勢的新興選擇，除了提供消費者更好的食用油品外。也可望提振台美雙邊油品貿易。

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