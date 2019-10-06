　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

颱風夜持刀搶2000元！雨衣大盜躲警圍捕　自2F跳下「撞碎下巴」痛躺地就逮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新莊颱風夜雨衣強盜落網。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新莊颱風夜雨衣強盜落網。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

中度颱風米塔1日晚間挾帶驚人雨勢強襲北台灣，但在豪雨交加的颱風夜卻發生搶案，36歲的吳男在新莊區中正路一處ATM存款時，遭到40歲的黃姓嫌犯持刀搶走現金2000元。警方獲報後立即成立專案小組追查，並於5日中午11時許在雲林縣元長鄉逮捕黃嫌；當時黃嫌見警還急忙逃竄，從2樓跳下，造成4根肋骨斷裂、下巴碎裂、肝臟破裂等傷勢，所幸並無生命危險。

吳姓男子1日深夜向警方報案，表示當天晚間11時許他前往新莊中正路一處ATM存入3000元現金，正準備離開時一名身著雨衣的男子突然出現，手持菜刀脅迫他交出身上現金，雙方拉扯間還造成吳男左手臂、手掌遭劃傷，當場鮮血直流，身上僅剩的2000元現金也被劫走。

警方獲報後立即成立專案小組調查，經調閱監視器畫面後鎖定40歲的黃姓男子涉嫌重大，遂報請檢察官指揮偵辦；由於黃嫌居無定所，警方經深入比對後，研判黃嫌在經濟拮据時會南下前往雲林頭靠親屬，因此便伺機展開攻堅圍捕。

5日中午11時20分許，警方發動攻堅，圍捕過程中黃嫌見到警方立即逃竄，還慌不擇路從2樓一躍而下，當場身受重傷、痛得動彈不得。警方在順利逮人後也立即將黃嫌送往北港醫院救治，初步檢傷發現其4根肋骨斷裂、氣胸、下巴碎裂、肝臟破裂，雖無生命危險但仍需該刀治療，目前警方已派遣人力前往戒護，待黃嫌傷勢穩定後將盡快移送法辦。

►「即日起，我退出老化黨。」

▼吳男1日深夜操作ATM時遭到黃嫌持刀行搶。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼吳男在颱風夜到ATM存款，沒想到準備離開時竟遭人持刀搶劫，身上的2000元遭劫走。（圖／記者游宗樺攝）

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
王瞳爸不忍了！　嗆馬俊麟老婆「為勝算有人指點」
觀眾看《小丑》看到發毛　主角一殺人他就鼓掌…警衝戲院上銬
狂賀《聲林之王》奪金鐘！「Her和她」限時下殺66折起
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投南港溪發電廠「驚見無名浮屍」　男屍身腐爛、胸有刺青

獨／連千毅「護衛隊長」囂張砸寵物店！最後...狼狽挨打影曝光　喊冤：去調停！

北市警局長陳嘉昌「台北蒙面說」　警政署長消毒：針對少數個案

逆子刺死母親遭羈押竟以「想祭拜」求交保　法官不准

台南新營工人拆石棉瓦摔落　消防人員吊掛救援送醫

終結直播主之亂！　屏縣「第三方警政」強力稽查包龍星公司

快訊／計程車汐止北28線起火燃燒！小黃變焦碳發黑成廢鐵

颱風夜持刀搶2000元！雨衣大盜躲警圍捕　自2F跳下「撞碎下巴」痛躺地就逮

恐怖撞擊片／無照騎士雙載過彎自摔　後座少年彈飛慘遭對向汽車撞死

腸病毒女童「抽搐嘴唇發黑」家屬求助　熱心警開警車飆速急送醫

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

白柴吹毛底下超大SIZE劇烈搖晃！媽自豪超會養：朋友以為牠3隻腳

該睡覺囉～老爸跟女兒玩睡前遊戲 拿奶嘴學「直播叫賣」：一百要不要！

慣性偷吃！網上約長腿妹開房間 被正宮抓包...他怒：你們拍什麼

警察X陳瑽《你把我灌醉》爆發力十足　李玟「說服我」：你把我灌醉了！

瓶罐全推倒、耳邊瘋狂喵喵叫！他神模仿貓主子「深夜惡搞」日常

南投南港溪發電廠「驚見無名浮屍」　男屍身腐爛、胸有刺青

獨／連千毅「護衛隊長」囂張砸寵物店！最後...狼狽挨打影曝光　喊冤：去調停！

北市警局長陳嘉昌「台北蒙面說」　警政署長消毒：針對少數個案

逆子刺死母親遭羈押竟以「想祭拜」求交保　法官不准

台南新營工人拆石棉瓦摔落　消防人員吊掛救援送醫

終結直播主之亂！　屏縣「第三方警政」強力稽查包龍星公司

快訊／計程車汐止北28線起火燃燒！小黃變焦碳發黑成廢鐵

颱風夜持刀搶2000元！雨衣大盜躲警圍捕　自2F跳下「撞碎下巴」痛躺地就逮

恐怖撞擊片／無照騎士雙載過彎自摔　後座少年彈飛慘遭對向汽車撞死

腸病毒女童「抽搐嘴唇發黑」家屬求助　熱心警開警車飆速急送醫

中職／恰恰引退效應！進場人數成長6.76%　史上第6

福祉車也能很時尚　福斯商旅IPC社福車款進軍高雄設計節

謝承均一哥魅力發威！直播合體葉全真「訂單秒破百」

南投南港溪發電廠「驚見無名浮屍」　男屍身腐爛、胸有刺青

及時搶救OHCA患者　台南市致力提升民眾CPR執行率

《大熱門》又槓龜！陳漢典慶功宴「假HIGH」：入圍只好去金鐘典禮

獨／連千毅「護衛隊長」囂張砸寵物店！最後...狼狽挨打影曝光　喊冤：去調停！

北市警局長陳嘉昌「台北蒙面說」　警政署長消毒：針對少數個案

回收個體業補助最高提升至3500元　環署加碼明年編8584萬預算

他砸千萬買豪宅「剛交屋就快垮」！屋頂狂搖傳巨大噪音...幼兒狂哭

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

社會熱門新聞

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿..

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然..

連千毅掀全國大掃黑　知情人士：..

連千毅坐監爽爽過　掏錢買電視看

2男爭執遭開槍爆腿　法官只判傷..

連千毅「護衛隊長」落網　竹聯堂..

被催房租！噁男掐住脖子強吻「硬..

訂神獸吸金27億落跑　車商怒告..

快訊／地勤出包！日航班機擦撞空..

64快速道路貨櫃車失控！撞破隔..

連千毅名牌包　原廠鑑定「假的」

加國師種大麻！教學認真獲輕判2..

人妻外遇連榨2男　還用兒子手機..

即／台南砂石車撞天橋！車斗頂橋..

更多熱門

相關新聞

旗下小姐背後辛酸...他專收逃逸移工性剝削

雲林縣專勤隊於去年查獲4名印尼籍女性失聯移工，深入追查發現疑似有遭受性剝削與控制行動之情事，其蔡姓主嫌曾於104年及106年期間以相同手法犯案，遭專勤隊查獲移送，判刑5個月，卻仍不知悔改， 2日再被移民署雲林專勤隊查獲，並在住處救出1名印尼籍女子。

港鐵關閉48站　多間商場＋銀行仍停業

三國梟雄之間的愛恨情仇

天生半臉血肉　俄女孩能微笑了

置物箱見陌生皮夾遭竊嫌惡意栽贓

關鍵字：

新莊雨衣大盜行搶ATM雲林落網下巴

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

存款剩個位數！男偶像消失9年當清潔工

台女嗆台男：娶越女都老窮病　他貼23歲水某照打臉

高雄中油氣爆！外送員喊95加滿閃藍光

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

TWICE娜璉被誤會划水一年

金鐘54完整得獎名單出爐！

大螢幕突出現張善為！　名字旁「附註一行現況」網友鼻酸了

連千毅掀全國大掃黑　知情人士：掃到「重點」了

好市多神物殞落！苦主慘賠退坑：超雷

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

OL收膠檯噴出本體！隱藏真相大破滅

更多

最夯影音

更多

情侶吵架「開BMW撞我」超傻眼　黑衣男緊抓門把遭車甩尾拖著走

曾韻璇、陽紹傑辣舞合唱Jolin 《甜秘密》　老蕭給出MVP：證明自己不只是Dancer

元朗休班警遭毆倒地拔槍制止　下秒遭丟汽油彈「險成火球」

爭不贏！男友測驗披薩切幾片問題　她不解份量差別暴怒：就多4片啊

「最會唱舞台魅力組」李艾薇x陳守恩　李玟一聽秒抬頭：我被妳震撼了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面