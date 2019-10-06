颱風夜持刀搶2000元！雨衣大盜躲警圍捕　自2F跳下「撞碎下巴」痛躺地就逮

▲新莊颱風夜雨衣強盜落網。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

中度颱風米塔1日晚間挾帶驚人雨勢強襲北台灣，但在豪雨交加的颱風夜卻發生搶案，36歲的吳男在新莊區中正路一處ATM存款時，遭到40歲的黃姓嫌犯持刀搶走現金2000元。警方獲報後立即成立專案小組追查，並於5日中午11時許在雲林縣元長鄉逮捕黃嫌；當時黃嫌見警還急忙逃竄，從2樓跳下，造成4根肋骨斷裂、下巴碎裂、肝臟破裂等傷勢，所幸並無生命危險。

吳姓男子1日深夜向警方報案，表示當天晚間11時許他前往新莊中正路一處ATM存入3000元現金，正準備離開時一名身著雨衣的男子突然出現，手持菜刀脅迫他交出身上現金，雙方拉扯間還造成吳男左手臂、手掌遭劃傷，當場鮮血直流，身上僅剩的2000元現金也被劫走。

警方獲報後立即成立專案小組調查，經調閱監視器畫面後鎖定40歲的黃姓男子涉嫌重大，遂報請檢察官指揮偵辦；由於黃嫌居無定所，警方經深入比對後，研判黃嫌在經濟拮据時會南下前往雲林頭靠親屬，因此便伺機展開攻堅圍捕。

5日中午11時20分許，警方發動攻堅，圍捕過程中黃嫌見到警方立即逃竄，還慌不擇路從2樓一躍而下，當場身受重傷、痛得動彈不得。警方在順利逮人後也立即將黃嫌送往北港醫院救治，初步檢傷發現其4根肋骨斷裂、氣胸、下巴碎裂、肝臟破裂，雖無生命危險但仍需該刀治療，目前警方已派遣人力前往戒護，待黃嫌傷勢穩定後將盡快移送法辦。

►「即日起，我退出老化黨。」

▼吳男1日深夜操作ATM時遭到黃嫌持刀行搶。（圖／記者游宗樺攝）

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