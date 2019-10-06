不爽隔壁挑釁...2工地男重拳連發！當場「打爆眼球」　見他摀眼倒地還不罷手

▲屏東2名男子酒後打爆他人眼球吃上官司。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／屏東報導

屏東劉姓、張姓男子2017年到一間小吃部用餐，酒後與另一桌的呂姓酒客起了爭執，2人怒而上前徒手將對方爆打一頓後，隨即落跑，導致呂男受有左眼球破裂、右耳聽力受損等傷勢。屏東地方法院審理後，刑事部分被依重傷害等罪各判6年8月、6年有期徒刑；民事則需賠償呂男226萬餘元。可上訴。

根據判決書，劉男2012年曾因竊盜案入獄，於2014年6月刑期執行完畢。他出獄3年後，與張姓友人到小吃部飲酒，準備結帳時，因不滿另桌呂姓酒客挑釁，2人竟徒手重拳爆打呂男頭部、左眼多下，導致對方左眼眼球破裂、淚小管斷裂併眼瞼撕裂傷、右耳傳導性聽力受損、左側鼻中膈彎曲、左側顳葉損傷。

劉、張2人因此吃上官司。法官認為，2人見到呂男摀眼倒地不起，仍持續攻擊不肯罷休，又朝眼睛這麼脆弱的器官一再揮拳重擊，造成對方受有不可逆的重傷害，也並未與呂男達成和解，判劉、張2人有期徒刑6年8月、6年。

呂男再提起刑事附帶民事訴訟，向劉、張2人求償醫療費用、勞動力減損、薪資等共320萬餘元。法官審酌2人均從事工地粗工、家庭經濟狀況及全案情狀後，判劉、張應連帶賠償呂男226萬餘元。全案仍可上訴。

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