快訊／寶可夢限定怪即刻開放！官方宣布「赫拉克羅斯」新北全區都能抓

記者黃士原／台北報導



今（6）日適逢假日及活動最後一天，寶可夢活動主會場新北大都會公園人潮爆場，為了疏散過度集中人潮，寶可夢遊戲公司中午過後同步開放新北市全區（含主會場及60個景點），都可以捉到Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City活動中的所有寶可夢，一直到今天活動結束，即下午五點止，歡迎所有玩家趁這個機會，來到新北市，多多探索新北市。



▲原本限定新北主舞台才有的赫拉克羅斯，中午過後開放新北全區（含主會場及60個景點）都抓得到。（圖／記者樓菀玲攝）



▲▼新北寶可夢活動主會場從一大早就湧現上萬人潮。（圖／記者黃士原攝）

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Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City活動出現超稀有怪有「赫拉克羅斯」區域限定寶可夢及以及新北市縮寫「NTPC」的未知圖騰，原先限定超稀有怪「赫拉克羅斯」只會出現在新北大都會公園的主舞台，沒想到因為活動最後一天從一大早人潮就擠爆大都會公園，為了疏散過度集中的人群，遊戲公司最新宣布中午過後，將開放新北市全區（含主會場及60個景點），都可以捉到Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City活動中的所有寶可夢。

主辦單位表示，因為現場人潮爆滿，行動基本台無法負荷，網路狀況並不佳，遊戲公司決定在中午過後開放新北市全區（主會場及60個景點）都抓得到超稀有寶可夢，希望還沒來到主場、但只想抓稀有寶可夢的玩家，可以轉移目的地，而在主場的玩家也可以去新北市其他地區抓限定寶可夢，也不用一直在主會場曬太陽。

▲主舞台區11點活動的排隊人潮。

此次活動為新北市政府與美國 Niantic、日本 The Pokémon Company 攜手舉辦 2019 年全臺唯一一場《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》，因為是台灣唯一一場官方寶可夢迷活動，吸引全球及臺灣各地的寶可夢訓練家們瘋湧前往主會場捕捉寶可夢，其中有4成玩家都是來自日本的忠實玩家。

今（6日）上午11點的皮卡丘、敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥見面會，排隊人潮中有一半都是親子，趕上最後排隊名額的周媽媽，帶著二位女兒來和寶可夢們合照，周媽媽表示，這是她第一次來大都會公園，就是為了寶可夢抓寶活動，現場許多玩家都搶著排隊和寶可夢來張合照；除了11點之外，在下午2點與3點半，也都會有皮卡丘、敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥在主舞台舉辦見面會及現場表演，這是最後兩場表演，寶可夢迷可得把握最後面對面親密接觸的機會。

由於新北大都會公園的陰涼地點並不多，訓練家們最好注意防曬與補充水份，建議可以帶把陽傘來遮陽。

▲主會場有許多家長帶著小小玩家一起來抓寶。（圖／記者黃士原攝）



《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》活動資訊

● 主會場：新北市三重區「新北大都會公園」

● 活動日期與時間：108年10月3日（四）至10月6日（日），每日上午10點到下午5點

● 交通方式：桃園機場捷運線「三重站」1A出口，或臺北捷運中和新蘆線「三重站」1號出口

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