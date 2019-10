快訊／寶可夢限定怪即刻開放！官方宣布「赫拉克羅斯」新北全區都能抓

記者黃士原/台北報導



今(6)日適逢假日及活動最後一天,寶可夢活動主會場新北大都會公園人潮爆場,為了疏散過度集中人潮,寶可夢遊戲公司中午過後同步開放新北市全區(含主會場及60個景點),都可以捉到Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City活動中的所有寶可夢,一直到今天活動結束,即下午五點止,歡迎所有玩家趁這個機會,來到新北市,多多探索新北市。



▲原本限定新北主舞台才有的赫拉克羅斯,中午過後開放新北全區(含主會場及60個景點)都抓得到。(圖/記者樓菀玲攝)



▲▼新北寶可夢活動主會場從一大早就湧現上萬人潮。(圖/記者黃士原攝)

Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City活動出現超稀有怪有「赫拉克羅斯」區域限定寶可夢及以及新北市縮寫「NTPC」的未知圖騰,原先限定超稀有怪「赫拉克羅斯」只會出現在新北大都會公園的主舞台,沒想到因為活動最後一天從一大早人潮就擠爆大都會公園,為了疏散過度集中的人群,遊戲公司最新宣布中午過後,將開放新北市全區(含主會場及60個景點),都可以捉到Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City活動中的所有寶可夢。

主辦單位表示,因為現場人潮爆滿,行動基本台無法負荷,網路狀況並不佳,遊戲公司決定在中午過後開放新北市全區(主會場及60個景點)都抓得到超稀有寶可夢,希望還沒來到主場、但只想抓稀有寶可夢的玩家,可以轉移目的地,而在主場的玩家也可以去新北市其他地區抓限定寶可夢,也不用一直在主會場曬太陽。

▲主舞台區11點活動的排隊人潮。

此次活動為新北市政府與美國 Niantic、日本 The Pokémon Company 攜手舉辦 2019 年全臺唯一一場《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》,因為是台灣唯一一場官方寶可夢迷活動,吸引全球及臺灣各地的寶可夢訓練家們瘋湧前往主會場捕捉寶可夢,其中有4成玩家都是來自日本的忠實玩家。

今(6日)上午11點的皮卡丘、敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥見面會,排隊人潮中有一半都是親子,趕上最後排隊名額的周媽媽,帶著二位女兒來和寶可夢們合照,周媽媽表示,這是她第一次來大都會公園,就是為了寶可夢抓寶活動,現場許多玩家都搶著排隊和寶可夢來張合照;除了11點之外,在下午2點與3點半,也都會有皮卡丘、敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥在主舞台舉辦見面會及現場表演,這是最後兩場表演,寶可夢迷可得把握最後面對面親密接觸的機會。

由於新北大都會公園的陰涼地點並不多,訓練家們最好注意防曬與補充水份,建議可以帶把陽傘來遮陽。

▲主會場有許多家長帶著小小玩家一起來抓寶。(圖/記者黃士原攝)



《Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City》活動資訊

● 主會場:新北市三重區「新北大都會公園」

● 活動日期與時間:108年10月3日(四)至10月6日(日),每日上午10點到下午5點

● 交通方式:桃園機場捷運線「三重站」1A出口,或臺北捷運中和新蘆線「三重站」1號出口

