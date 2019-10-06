Google萬聖節佈置立「6座墓碑」　網友大嘆：至今仍無法接受...RIP！

▲西雅圖Google公司內的萬聖節佈置。（圖／翻攝自推特／@leftoblique）

實習記者賴韻如／綜合報導

美國科技巨頭「Google」近日為了迎接10月底萬聖節的來臨，在公司內部進行節慶佈置，沒想到其中除了萬聖節必備的南瓜以外，還出現了「6座墓碑」，而這墓碑上面則是印著Google過去曾經被關閉的服務，讓不少員工們百感交集。

據The Verge報導，率領Google Chrome小組團隊的Dana Fried於3日在推特發布了西雅圖Google公司內的萬聖節佈置場景，只見圖中有一座墓園，裡面有南瓜以及6座墓碑，而墓碑上分別刻上了Google Reader、Google Buzz、Picasa、Google Plus、Orkut、Google Wave的標誌，這些都是Google公司已經關閉的服務。

Dana Fried於推文中寫道，「不知道該驚悚還是難過？」更在留言處祝福Google Plus「好好安息吧！」。據悉，Google至成立以來已經關閉無數個服務，其中Google Reader是於2013年被關閉、Google Buzz是2011年、圖片整理平台Picasa則是2016年、Google Wave在2012年、Orkut是2012年，而Google Plus則是於「今年4月」才被關閉。

對此，則有不少網友紛紛回應，「我真的每天都好想你，Google Reader」、「RIP」、「真的太難過了」、「我至今仍然無法接受Google Plus停止服務...」、「好想念它們」。然而，也有不少網友則開始猜測，遊戲串流服務Stadia會是下一個被關閉的。

Not sure whether spooky or just sad? pic.twitter.com/E8uvavkuQf — Dana Fried Big Bad Con (@leftoblique) October 2, 2019

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