Google萬聖節佈置立「6座墓碑」　網友大嘆：至今仍無法接受...RIP！

▲西雅圖Google公司內的萬聖節佈置。(圖/翻攝自推特/@leftoblique)

實習記者賴韻如/綜合報導

美國科技巨頭「Google」近日為了迎接10月底萬聖節的來臨,在公司內部進行節慶佈置,沒想到其中除了萬聖節必備的南瓜以外,還出現了「6座墓碑」,而這墓碑上面則是印著Google過去曾經被關閉的服務,讓不少員工們百感交集。

據The Verge報導,率領Google Chrome小組團隊的Dana Fried於3日在推特發布了西雅圖Google公司內的萬聖節佈置場景,只見圖中有一座墓園,裡面有南瓜以及6座墓碑,而墓碑上分別刻上了Google Reader、Google Buzz、Picasa、Google Plus、Orkut、Google Wave的標誌,這些都是Google公司已經關閉的服務。

Dana Fried於推文中寫道,「不知道該驚悚還是難過?」更在留言處祝福Google Plus「好好安息吧!」。據悉,Google至成立以來已經關閉無數個服務,其中Google Reader是於2013年被關閉、Google Buzz是2011年、圖片整理平台Picasa則是2016年、Google Wave在2012年、Orkut是2012年,而Google Plus則是於「今年4月」才被關閉。

對此,則有不少網友紛紛回應,「我真的每天都好想你,Google Reader」、「RIP」、「真的太難過了」、「我至今仍然無法接受Google Plus停止服務...」、「好想念它們」。然而,也有不少網友則開始猜測,遊戲串流服務Stadia會是下一個被關閉的。

Not sure whether spooky or just sad? pic.twitter.com/E8uvavkuQf