陳佩琪護夫！暗酸陳菊：實在搞不懂　欠債3千億的市長人人捧

▲陳佩琪、陳菊。（合成圖／記者李毓康、姜國輝攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲近日對於總統府秘書長陳菊砲火猛烈。未料，市長夫人陳佩琪6日又在臉書酸陳菊，「 一個替市民還債570億的市長，通人罵，雜誌民調或市政評比永遠是倒數幾名， 但實在搞不懂，欠債3000億的市長，通人捧，民調永遠第一？」



陳佩琪PO出日前拜訪前總統陳水扁的照片，指出當時總統教市長為政之道，先生也一直要總統趕快將口述歷史這本書校正好，那時九和一選舉剛結束不久，是否有提到「戰犯」一事，真的是記不得了，但有提到選舉是真的。



陳佩琪回顧說，當天總統有問：「啊，不是督開始小英說要合作嗎？後來哪會舞阿安呢咯？」因先生從木柵農會出來後被分手一事， 她印象深刻，於是回答總統：「小英說是選對會決定的啊 ，她也沒辦法。」



陳佩琪接著說，其實阿扁就是阿扁，真的是見過大風大浪，當過八年總統的人：「什米？我嘛做過黨主席，選對會是我任命的耶，我是叫尹去收資料來向我報告， 不是叫尹去決定囉？講肖的！」

▲陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

談及這段對話，讓陳佩琪感嘆，其實事情已是過往雲煙， 黨要不要提名，自己決定就好，本來君子之爭就是「兄弟登山、各自努力」，「但我們卻經歷了2018年下半年那場不堪的選舉過程，至今讓我忘不了」。



陳佩琪認為，是誰決定自提人選，他們是局外人，無權置喙，誰又是民進黨2018年大敗的戰犯，黨自己去檢討就好，外人也不能說什麼，只是很好奇那一段時間，「先生被鋪天蓋地的抹黑、抹黃、抹紅，究竟是誰有此通天本領去操作這個？」

陳佩琪最後暗酸，「 一個替市民還債570億的市長， 通人罵， 雜誌民調或市政評比永遠是倒數幾名， 但實在搞不懂，欠債3000億的市長， 通人捧， 民調永遠第一？」

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