16歲腦麻兒和爸同造「神奇輔具」！　身障者也能游泳、開卡丁車

Riley riding trike using Polyspine
Check out what we got up to over the long weekend at Coffs Harbour! What are your plans for this weekend?由 PolySpine 發佈於 2019年6月12日 星期三
實習記者陳妙津／綜合報導
澳洲16歲少年賴利（Riley Saban）自小患有腦性麻痺，無法和同齡孩子一樣走跳玩耍，為了能更加方便活動，他和父親克林特一同研發出一項裝置，能輔助外骨骼，支撐身障者的脊椎、核心群與頸部，並申請專利創立公司，希望能給和賴利一樣渴望自如活動的人帶來機會。
據澳洲廣播公司（ABC）報導，對賴利而言，和親朋好友、寵物一起順著河流划船比任何事都好，但因為他患有腦性麻痺，這項運動也為他帶來額外挑戰。
▲賴利使用裝置和家人一起泛舟。（圖／截自polyspine官網）
他的父親克林特（Clint Saban）則說，賴利勇於面對，「從他小時開始，我們就一直在替他製作更容易活動的裝備，如果有某項活動賴利做不了，那我們家通常就不會參加，我們始終想作為一個家庭行動，這很重要。」
父子倆為了一起划船，便使用訂製裝備，讓賴利能直立在槳板上，並將脊椎牢牢支撐住。而今他們將這項裝備變成一項發明，希望能幫助和賴利一樣身體不便的患者。克林特表示，「患有中度至重度肢體障礙的患者需要額外支撐，讓身體能保持直立及正確姿勢。」
賴利表示，「因為常無法參加活動，便產生這樣的構想，僅僅因為某人患有肢體障礙，並不代表他們應該錯過這世界的一切，我發現不是殘疾讓我無法參與，而是人為的環境影響了我。」
▲裝置可以穩固支撐身障者的脊椎及頸部。（圖／截自polyspine官網）
賴利和父親打造的裝置是種接附到背心上加固及支撐脊椎、核心群與頸部的後備支架，目前仍在開發階段，可配合使用者的身體構造訂製，並能移動及調節單個零件以適應脊椎的彎度。賴利也擔任產品測試員，使用裝置游泳、與朋友開卡丁車等，誠實反饋也讓克林特笑稱「近乎殘酷的誠實」。
賴利說，「這對我的生活產生莫大影響，希望也能給別人同樣機會。」父子倆希望將初創公司Polyspine變成跨國企業，也已經獲得該發明的全球專利，並正與設計師、工程師合作完善產品。
蒙納許大學物理治療學系副教授兼任系主任、腦麻研究專家普魯．摩根（Prue Morgan）看了該設計的照片認為，產品具有巨大潛力，很高興見到裝置被患者廣泛運用，雖然是種簡單的技術，卻以有趣且可攜的做法進行，「使身障的年輕人能夠走出去，並作正常的年輕人喜歡做的事。」