16歲腦麻兒和爸同造「神奇輔具」！　身障者也能游泳、開卡丁車

Riley riding trike using Polyspine Check out what we got up to over the long weekend at Coffs Harbour! What are your plans for this weekend? 由 PolySpine 發佈於 2019年6月12日 星期三

實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲16歲少年賴利（Riley Saban）自小患有腦性麻痺，無法和同齡孩子一樣走跳玩耍，為了能更加方便活動，他和父親克林特一同研發出一項裝置，能輔助外骨骼，支撐身障者的脊椎、核心群與頸部，並申請專利創立公司，希望能給和賴利一樣渴望自如活動的人帶來機會。

據澳洲廣播公司（ABC）報導，對賴利而言，和親朋好友、寵物一起順著河流划船比任何事都好，但因為他患有腦性麻痺，這項運動也為他帶來額外挑戰。

▲賴利使用裝置和家人一起泛舟。（圖／截自polyspine官網）



他的父親克林特（Clint Saban）則說，賴利勇於面對，「從他小時開始，我們就一直在替他製作更容易活動的裝備，如果有某項活動賴利做不了，那我們家通常就不會參加，我們始終想作為一個家庭行動，這很重要。」

父子倆為了一起划船，便使用訂製裝備，讓賴利能直立在槳板上，並將脊椎牢牢支撐住。而今他們將這項裝備變成一項發明，希望能幫助和賴利一樣身體不便的患者。克林特表示，「患有中度至重度肢體障礙的患者需要額外支撐，讓身體能保持直立及正確姿勢。」

賴利表示，「因為常無法參加活動，便產生這樣的構想，僅僅因為某人患有肢體障礙，並不代表他們應該錯過這世界的一切，我發現不是殘疾讓我無法參與，而是人為的環境影響了我。」

▲裝置可以穩固支撐身障者的脊椎及頸部。（圖／截自polyspine官網）



賴利和父親打造的裝置是種接附到背心上加固及支撐脊椎、核心群與頸部的後備支架，目前仍在開發階段，可配合使用者的身體構造訂製，並能移動及調節單個零件以適應脊椎的彎度。賴利也擔任產品測試員，使用裝置游泳、與朋友開卡丁車等，誠實反饋也讓克林特笑稱「近乎殘酷的誠實」。

賴利說，「這對我的生活產生莫大影響，希望也能給別人同樣機會。」父子倆希望將初創公司Polyspine變成跨國企業，也已經獲得該發明的全球專利，並正與設計師、工程師合作完善產品。

蒙納許大學物理治療學系副教授兼任系主任、腦麻研究專家普魯．摩根（Prue Morgan）看了該設計的照片認為，產品具有巨大潛力，很高興見到裝置被患者廣泛運用，雖然是種簡單的技術，卻以有趣且可攜的做法進行，「使身障的年輕人能夠走出去，並作正常的年輕人喜歡做的事。」

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