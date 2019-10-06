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撿地上蟲屍假裝「咖啡裡有蟲！」　女店員急道歉仍遭咆哮…男客惡行曝光

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記者黃可昀／綜合報導

一名超商女店員日前被客人咆哮怒罵，因為對方點了杯咖啡後坐在店內飲用，幾分鐘後卻拿著杯蓋質問店員，「咖啡裡為什麼有蟲？」一隻塊頭不小的蟲就這樣陳屍在杯蓋上，但奇怪的是，牠身上完全沒有沾到任何咖啡，事後店家調閱監視器才發現，原來這隻蟲是客人自己從地上撿起來，再偷偷放在蓋子上，想假裝飲品裡有蟲來騙免費咖啡。

女店員在臉書社團「爆料公社二社」表示，客人反應的當下，她立刻就承認疏失，並更換一杯咖啡給對方，也再三地道歉，不過，這些補償措施並不能平息客人怒火，對方依舊對著店家指指點點，「說我們環境髒等等，各種拍照、咆哮門市…」。

▲▼客人自己撿地上的蟲放杯裡，騙店員咖啡裡有蟲。（圖／翻攝自爆料公社二社）

請繼續往下閱讀...

▲這隻蟲根本是男客人自己放進去的。（圖／翻攝自爆料公社二社）

等到客人離去後，店家才調閱監視器釐清事件經過，沒想到全部人一看都傻眼了，「原來該名顧客自行彎腰將不明蟲撿起，放在桌上後，再移到蓋子上起身來質問」，而且撿起來以前還心虛地瞄了一下櫃台，害怕自己手腳露餡，但這一切仍被監視器拍得一清二楚。

監視器畫面曝光後，網友紛紛痛批那位客人，「告他毀謗，太可惡了！」「你們已經有先賠一杯給他了，構成詐欺罪。」「這招他應該用了很多次了，公佈照片給大家知道。」「這社會什麼人都有…」。

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