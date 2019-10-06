終結直播主之亂！　屏縣「第三方警政」強力稽查包龍星公司

▲屏東縣政府聯合「第三方警政」強力稽查鑫鉞網路行銷有限公司在屏東潮州的據點 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州包龍星直播社團因先前涉入直播主吳小哲傷害案件，其中涉案之一的洪姓直播主等人被檢方聲押獲准；其所經營的鑫鉞網路行銷有限公司5日被縣府聯合「第三方警政」強力稽查在屏東潮州的據點，並查扣部分香皂等販售的商品帶回檢驗，除帶回一箱香皂外，對於販售魚鬆等食品未登錄則勸導改善。





▲▼屏東稽查鑫鉞網路行銷有限公司。

洪姓男子與直播主吳小哲的糾紛，在7月30日引起連串開幕互嗆及擄人傷害事故，警方專案小組在8月29日逮捕洪姓及另2名共犯，3人經裁定羈押禁見後，警方仍持續偵辦查緝相關涉案人員到案。



屏東縣政府運用「第三方警政」，結合警方、消防局、城鄉發展處、環保局及衛生局等單位，以行政力介入，昨天下午到屏東縣潮州鎮聯合稽查洪姓男子的鑫鉞網路行銷有限公司，衛生局除查扣其販售的商品帶回檢驗外，並針對販售食品未依規定申請登錄部分限期改善。



警方表示，針對先前直播主透過社群網站販售商品衍生許多刑事案件，警調單位除展現大規模掃蕩查緝不法外，並聯合「第三方警政」的查緝行動，展現屏東治安團隊對「治安零容忍」的決心及縣府團隊「安居樂業」的目標。

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