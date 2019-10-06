直攻新北大票倉　李佳芬連跑8場：我來為韓國瑜感謝大家

▲李佳芬出席邱烽堯輔選活動。（圖／記者黃國霖攝）

記者羅婉庭／新北報導

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬6日替新北立委參選人站台，從10點到下午4點連跑八場，行程十分緊湊，第一站來到新北市議員邱烽堯的造勢活動，韓粉也從各地集結，現場約有上千人，紛紛高舉國旗給予支持，她也稱自己是來替韓國瑜感謝大家；下午3點半她將到綠營大票倉三重區，同樣引起關注。

李佳芬致詞時表示，做人要有原則、做事要有是非，但現在的社會全部的價值好像都崩塌了，當父母親的擔心的都是下一代；她說，韓國瑜要說的就是，台灣努力拚經濟，為了要做兩件事，把教育做好，好好培養下一代，照顧好社會角落、社會底層的朋友，所以他一直說「莫忘世上苦人多」。

李佳芬說，台灣本來就是一個移民島國，人民都來自四面八方，現今台灣社會裡有更多外來的新住民，不論是大陸、東南亞遠嫁過來的，我們都是在同一條船上，都要好好的經營共同家園，雙和地區過去都是藍軍的大本營，希望韓國瑜的支持者也支持新北的國民黨議員。

李佳芬強調，自己出來跑，就是為韓國瑜感謝大家，從台灣頭到台灣尾，太多支持他的人，他知道支持者的心中非常鬱悶，從來沒有一場選舉，除了候選人、候選人的家人，連支持者都被攻擊，很多人根本是不認識的，但為了他們願意忍住那口氣，她很感動、很感謝。

除此之外，她也回憶過去的生活，家裡經商搭上經濟起飛熱潮，家境獲得改善，就連她出社會工作當記者，起薪都是現在記者的兩倍，讓她直呼現在年輕人真的很辛苦。

李佳芬將接連幫羅明才、林金結、林國春、柯志恩、黃志雄、黃桂蘭、李翁月娥等人站台，下午三點半將到三重區五燈獎豬腳飯親自製作愛心便當，為獨居長者送餐。

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